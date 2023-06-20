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西安數字經濟規模 達5249億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為期三天的第四屆西部數字經濟博覽會（下稱西部數博會）18日在陝西西安落幕，業內人士聚焦數字領域，為西部數字經濟發展把脈。作為西部地區經濟發展最為活躍的區域之一，西安的數字經濟引擎作用正不斷凸顯。

中新社報導，目前西安市擁有大數據企業400餘家，人工智能企業300餘家，各類軟件及信息服務企業2600餘家。2022年全市數字經濟規模達到5249億元（人民幣，下同）。該市此前在「西安市十四五產業發展規劃」中明確目標，到2025年，數字經濟成為西安經濟社會發展的強勁引擎，全市數字經濟規模達7000億元。

中國工業和信息化部信息技術發展司二級巡視員王少朋表示，西安作為西部地區發展的重要樞紐，全力構建數字產業集群，加強數字基礎設施建設，搶先布局數字技術基礎，數字經濟正逐漸成為西安經濟發展的新動能。

近日，西安印發的「西安市數字經濟高質量發展實施計劃」強調，以推進「數字產業化、產業數字化」為主線，促進數字經濟和實體經濟深度融合。

該實施計畫提出，西安要在數字產業化方面聚焦提質，推動人工智能技術在經濟社會各領域的應用，並加快重大集成電路項目建設。在產業數字化方面側重轉型，加強數字商務綜合服務平台建設，加快中國（西安）跨境電子商務綜合試驗區建設，並加大文產專項資金對數字文化企業和項目的支持力度，開發一批數字消費產品、文旅IP及文創產品。

「最近的數字經濟與技術驅動發生了重大改變，即人工智能的改變」。中國科學院院士徐宗本在西部數博會期間提出，先進技術在加速社會生產力解放的同時，也會使部分傳統職業被取代。但他表示，數字經濟既製造矛盾，也在通過解決矛盾來推動社會發展。

西安官方倡議，要堅持共享開放，激活數據要素新價值。未來，該市將努力探索數據開放利用的新模式，拓展數據價值化場景應用，提升數字治理及公共服務水平，讓民眾共享數字時代的發展成果。

實體經濟 院士

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