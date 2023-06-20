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波音20年展望 全球需42595架新飛機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

波音公司18日發布2023年「民用航空市場展望」（CMO），預測到2042年全球新民用飛機需求將達到42595架，總價值8萬億美元。 　　

中新社報導，波音全球民用航空市場銷售高級副總裁布拉德 · 麥克馬倫表示：航空業在經受前所未有的衝擊之後表現出了彈性和適應性。展望未來，2023年CMO反映了受全球中等收入階層增長、可持續發展投資、低成本航空公司的持續增長驅動的進一步客流增長，以及服務於供應鏈和快遞業發展的更大航空貨運需求。

針對到2042年的機隊區域性需求，波音預測，亞太市場將占到全球需求的40%以上，其中一半來自中國。南亞地區機隊的年均增長速度將超過7%，為世界之最，其中印度的客流占到該地區的90%以上。

在未來20年的預測期內，針對不同機型需求，波音預測，新的單通道飛機將占到交付總量的75%以上，該比例較2022年預測略有增加，總計達32000架以上。新的寬體飛機將占到交付總量的近20%。

波音 印度

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