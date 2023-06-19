充電樁融入基建 陸官方推2030基本建成高質量充電設施

大陸國務院辦公廳19日印發《關於進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，內容指出，到 2030 年基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，以支撐新能源汽車產業發展，有效滿足民眾充電需求。外界認為該政策對於基建、充電樁業者為大利多。

中共中央政治局常務委員會在2020年3月4日會議上，將新能源充電樁納入「新基建」，成為國家基礎設施建設的重點。

綜合文件內容，共有5大方向任務：一是優化完善網絡布局，包括建設便捷高效的城際充電；二是加快重點區域建設；三是提升運營服務水平；四是加強科技創新引領；五是加大支持保障力度。

該文件提及，要加強充電基礎設施統一規劃、協同建設，強化不同城市充電服務數據交換共享，加快充電網絡智慧化升級改造，實現跨區域充電服務有效銜接，提升電動汽車在城市群、都市圈及重點城市間的通達能力。以京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈為重點加密建設充電網絡，打造聯通區域主要城市的快速充電網絡。

同時，文件還要求，建設形成以城市為面、公路為線、鄉村為點布局的充電網絡，大中型以上城市經營性停車場具備規範充電條件的車位比例力爭超過城市註冊電動汽車比例，農村地區充電服務覆蓋率穩步提升。

值得注意的是，大陸官方還鼓勵將充電基礎設施建設納入老舊小區基礎類設施改造範圍；加強科技創新引領。並大力推廣應用智慧充電基礎設施，積極推動配電網智慧化改造，加強電動汽車與電網能量互動。加快推進快速充換電、大功率充電、智慧有序充電、無線充電、光儲充協同控制等技術研究，持續優化電動汽車電池技術性能。

大陸電動車在2021年至2022年是發展高峰期，而充電樁作為電動車後市場中最重要的配套措施之一，發展或將略晚於電動車。今年以來，大陸第1季新增充電樁63.2萬台，年增28.6%。此前，中信建投認為，預計2023年將是充電樁銷量高速增長之年。