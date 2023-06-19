工業富聯攻漲停板 股價創歷史新高

受到AI伺服器題材效應，鴻海旗下的工業富聯19日開高走高，收盤攻上漲停板，大漲9.98%，收在人民幣26.46元，創下歷史新高。累計工業富聯從3月起漲，三個多月已大漲1.6倍，股價後市受到關注。

工業富聯的一份代工專家交流會議紀要近日在法人圈內流傳，內容主要是BAT（百度、阿里、騰訊）和字節跳動向英偉達下了大量AI晶片訂單，預計今年第4季交貨，而工業富聯代工英偉達的A100和H100伺服器。工業富聯還預估，明年伺服器有望達到81-82萬台。

界面新聞報導，工業富聯股價大漲行情最早在今年3月初就啟動，3月1日至4月20日，該股股價從不到人民幣10元一路上漲至19元，累計漲幅約98%。短暫下調後，5月25日迎來新一波上漲至今，也就是說，三個多月時間，工業富聯股價累計漲幅超過1.6倍。

今年以來，ChatGPT、算力、5G、液冷伺服器、AI等概念股遭到資本反復炒作，沉寂多年的工業富聯也在這波風口中成為市場的「寵兒」。

工業富聯主要業務包括智慧製造、工業互聯網、工業機器人等多個領域，其中，通信及移動網路設備業務和雲計算業務是公司營收支柱，分別貢獻約58%和42%的營收。

在備受市場關注的AI伺服器方面，年報顯示，工業富聯多年來為數家第一梯隊雲服務商AI伺服器與AI記憶體供應商，產品已經開發至第四代。伴隨著AI硬體市場迅速成長，公司相關產品2022年出貨加倍，AI伺服器及HPC出貨增長迅速。2022年，公司雲計算板塊營收首次突破人民幣2,000億元，至人民幣2,124億元，年增19%，保持雲計算伺服器出貨量全球第一的市場地位。

在近期召開的2022年度股東大會上，工業富聯董事長李軍旗、首席執行官鄭弘孟、財務總監郭俊宏等也就AI等外界關注的重點話題與投資者們進行交流。

工業富聯首席執行官鄭弘孟透露，已經跟英偉達合作，並為它製造相關的AI加速器和伺服器，訓練AI大模型讓GPU的需求直線上升，帶動AI伺服器市場需求走高，它是高成長的賽道。今年第1季，工業富聯AI伺服器相關業務的規模與占比增速持續加快。

基本面來看，工業富聯年報顯示，2022年全年，受益於數位經濟的持續發展以及算力等需求增長，公司營收達到人民幣5,118億元，年增16.4%；歸母淨利潤為人民幣200億元，年增0.3%。

工業富聯淨利潤增速明顯低於營收增速這一情況需引起注意，這背後，是公司持續下滑的毛利率。2022年，工業富聯的整體毛利率約7.26%，較2021年下降約1.05個百分點，主因營收和利潤貢獻最大的通信及移動設備和雲計算板塊毛利率較低。

今年第1季，工業富聯營收人民幣1,058億元，年增0.79%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣31億元，年減3.9%。