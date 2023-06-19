瑞銀下調陸全年GDP增長至5.2％ 復甦疲弱恐持續至明年

中國大陸在5月份經濟數據陸續出爐後，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤汪濤就將今年大陸GDP增長預測下調至5.2%，並預期大陸官方對經濟的政策支持將可望加碼。汪濤認為，大陸經濟疲弱的態勢恐將持續至2024年，因此同步下調大陸明年GDP成長預測，從5.2％降至5％。

汪濤指出，隨著基數效應消退，大陸5月經濟數據顯示，中國經濟4月增長動能大致持穩或小幅改善。其中，社會消費品零售年比增速放緩至12.7%；房地產銷售走弱至下跌3%，新開工再降27%，仍處於疲弱低位水準。她表示，儘管基數有所提升，5月出口年跌7.5%，相較前一個月的增長動能也呈現走弱。

就大陸第2季經濟增長動能，汪濤表示將「弱於之前預期」，且消費和房地產活動面臨下行壓力。她補充，4至5月經濟與上月相比增長較第1季大幅放緩，且高頻數據顯示6月起至今增長動能也未有明顯改善。

有鑑於此，預期第2季中國經濟相較前一季的增速可能大幅低於先前的預估，消費復甦仍面臨挑戰和壓力。不過，她稱，儘管大陸下半年房地產活動仍存在較大的不確定，但仍有機會站穩。

汪濤特別指出，大陸央行本周降息或表示政策支持加碼有望開始。若經濟增長動能持續低迷或進一步走弱，未來北京當局推出的政策支持可能會包括增強財政和準財政擴張力度，或是進一步小幅降息等政策。然而，相關重大財政政策支持及措施可能還需等至7月底的政治局會議才會明朗。

此外，汪濤樂觀預測，隨著政策加碼支持，「預計第3季消費將進一步溫和復甦、房地產活動可能站穩，經濟增長將再度加速。」不過她認為，政策支持力度可能較為溫和，推動下半年經濟環比增長溫和反彈到4至4.5%，但不大可能完全抵消第2季經濟疲弱的影響。因此，汪濤下調2023年GDP增長預測至5.2%。

另，汪濤提醒，中國經濟仍面臨下行風險，主要是由於房地產市場走勢和政策寬鬆的不確定性，以及外需大幅轉弱的風險，政策支持加碼推出的時間點、規模和有效性也可能存在一定的下行風險。