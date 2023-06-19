南方能源大數據中心 開工
大陸南方能源大數據中心項目17日在貴州貴安新區舉行開工儀式。項目總投資14.5億元（人民幣，下同），可容納約10萬台1U服務器，建設內容為南方電網數位產業生態園。
中新社報導，2022年12月，南方能源大數據中心項目正式簽約落戶貴安新區，項目整體建設內容為數位產業生態園，支撐南方電網公司數位化發展，同時支撐政府和數位產業上下游等生態夥伴，提升政府現代化治理水平，促進數位經濟、低碳經濟發展。
項目選址貴安新區直管區馬場產業新城，占地約133.8畝，總規畫約5000個10kW機櫃，可容納約10萬台1U服務器，數據中心電能利用效率（PUE）值不高於1.2。項目將按計畫分期建設，其中項目一期計畫投資約8億元，建設2000個機櫃（10kW）及配套設施，建設周期3年至5年。項目後期的基礎設施和算力存儲設備將根據數位化發展需要持續開展投資建設，有序推動生態園區建設。
作為中國大陸首個大數據綜合試驗區的核心區，貴安新區目前累計落地數據中心（含樞紐節點）19個，其中建成數據中心7個、在建數據中心4個、已簽約擬建數據中心5個、在建樞紐節點3個，規畫投資967.22億元，規畫服務器415.93萬台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言