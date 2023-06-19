陸中小企業 2023景氣回升向好

17日在浙江杭州舉行的新型工業化背景下的中小企業高質量發展專題研討會上，《中國中小企業景氣指數研究報告2023》（報告）最新階段成果發布，提到2023年中國中小企業總體呈現景氣回升向好態勢。

中新社報導，中小企業景氣指數是用來衡量中小企業動態發展狀況的晴雨表。今年是浙江工業大學中國中小企業研究院聯合中國工業和信息化部中小企業發展促進中心等單位，連續第12年編製出版發布《中國中小企業景氣指數研究報告》。本次發布的《報告》階段成果基於2022年的基礎數據和2023年第一季度中小企業調查數據。

浙江工業大學中國中小企業研究院院長池仁勇介紹，根據研究預測，2023年中國大陸中小企業總體呈現景氣回升向好態勢，2023年中小企業綜合景氣年平均指數由2022年的79.63上升到84.05，同比提升5.6%。預測全年中小企業景氣指數走勢將持續溫和復甦基調。

從分類指數看，上市中小企業景氣指數同比提升超過7%，反映中國大陸專精特新企業的市場活力逐漸恢復，總體拉動景氣向好；但工業中小企業景氣復甦相對滯後，體現企穩回升的基礎較為薄弱。

從省際中小企業景氣指數測評結果來看，廣東、浙江、江蘇、山東、河南五省排名景氣榜單前五位，大部分省分2023年景氣排名波動不大，顯示中小企業發展總體平穩。

《報告》具體分析2023年上半年中國大陸中小企業景氣回升向好的拉動因素，包括稅收優惠等助企紓困政策落地初顯成效，規模以上工業企業營收、社會消費品零售總額等同比增長，助推中小微企業復甦成長；新能源汽車、太陽能、風電等新興產業培育發展助推中小企業數智化轉型提速，新技術新產業新業態新模式「四新」經濟市場主體增加，外貿出口新能源汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」出口同比增長；對下半年的預期總體看好，宏觀政策將持續協同發力，三重壓力進一步得到緩解等。

池仁勇說，能否持續推動中小企業景氣向上向好，關鍵在於夯實景氣復甦的經濟社會基礎，以及採取提振企業和消費者信心的政策組合拳。