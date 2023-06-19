陸跨境電商規模 破2兆人民幣
17日，在第40屆中國·廊坊國際經濟貿易洽談會國際跨境電商發展論壇上，大陸海關總署介紹2022年大陸跨境電商進出口情況時說，大陸跨境電商進出口規模首次突破2兆元（人民幣，下同）達到2.1兆元，比2021年增長7.1%，跨境電商為大陸外貿發展注入新動能。
新華社報導，大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良表示，大陸跨境電商快速發展，「買全球、賣全球」的優勢持續釋放。
據統計，2022年大陸跨境電商進出口規模占大陸全國貨物貿易進出口總值4.9%，占比與2021年基本持平。其中，出口1.53兆元，增長10.1%，占大陸全國出口總值的6.4%；進口5278億元，下降0.8%，占大陸全國進口總值的2.9%。
大陸跨境電商出口地中，美國占34.3%，英國占6.5%；進口來源地中，日本占大陸跨境電商進口總額的21.7%，美國占17.9%。出口商品中，消費品占92.8%，其中服飾鞋包占33.1%、手機等電子產品占17.1%；進口商品中，消費品占98.3%，其中美妝及洗護用品占28.4%、食品生鮮占14.7%。
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