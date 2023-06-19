廊坊經洽會 電商5強助陣

2023年中國·廊坊國際經濟貿易洽談會（廊坊經洽會）17日在河北廊坊開幕。72家世界500強、100家中國500強、48家中國物流50強企業參會。

中新社報導，本屆廊坊經洽會由中國大陸商務部、海關總署、河北省人民政府共同主辦，以共建全國現代商貿物流重要基地 共促京津冀協同發展」為主題，聚焦現代商貿物流及跨境電商高質量發展，將舉辦主論壇、專題活動、跨境電商與智慧物流博覽會等，全方位宣傳推介河北發展機遇、投資環境和招商項目。

大陸商務部外貿發展局、中國交通運輸協會、中國物流與採購聯合會等7家專業機構，亞馬遜、億貝、沃爾瑪，阿里全球速賣通等5家境內外知名跨境電商平台企業，成為本屆廊坊經洽會的主要合作機構和企業。

本屆廊坊經洽會設境外企業展區，32個國家和地區的49家跨境電商亮相，參展外企數量多、知名度高，展區國際化率達到30%。

開幕式上公布了100個優質產業簽約項目和10個「金種子」簽約項目。現代商貿物流企業及相關行業協會代表聯合簽署發布了「現代商貿物流廊坊宣言」。