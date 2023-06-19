上合組織搭橋 外國客商享機遇

高挑精緻的細頸花瓶、栩栩如生的駿馬和梅花鹿擺件，還有特意為中國農曆兔年設計的吉兔塑像。在2023上海合作組織國際投資貿易博覽會的巴基斯坦元素展示區，傳統的巴基斯坦黃銅在燈光的照射下閃閃發亮，吸引來往觀眾駐足欣賞。

新華社報導，來自巴基斯坦的丹尼斯·加尼此次受邀參會，帶來了上百件純手工製作的銅器。他表示，這類傳統手工藝作品一直深受中國大陸消費者喜愛。「我有信心，這些銅器不出兩天就會銷售一空。」

6月15日至18日，2023上海合作組織國際投資貿易博覽會在山東青島舉行。這是上合組織框架下規模最大、層次最高的綜合性展會。博覽會期間，吉爾吉斯國寶級蜂蜜、亞塞拜然爆款石榴汁等萬餘款進口特色商品集中亮相，讓參展客商和觀眾「一站式」採購上合組織國家特色商品，近距離體驗異國風采。

據悉，作為2023上海合作組織國際投資貿易博覽會舉辦地，上合示範區近年來聚焦平台建設，引進培育上合組織跨境貿易中心等10家貿易平台，連接引進2000餘家貿易企業，為上合組織地方經貿合作提供平台。

上合示範區與上合組織國家貿易額從2019年的8.5億元（人民幣，下同）增至2022年的81億元，經貿紅利不斷惠及上合組織國家。

不久前，哈薩克多家企業與上合示範區達成合作意向，將在青島建設哈薩克特色農產品交易中心，推動哈薩克的大麥、亞麻籽、玉米、大豆等優質特色農產品進入中國大陸市場。

「這裡（上合示範區）是中亞國家與中國物流、貿易、投資合作的重要平台，為中亞國家的發展提供了巨大的機遇。」哈薩克元素展示區負責人葉勝利說。這位24歲的哈薩克姑娘已經在中國大陸學習和工作了6年。

在6月15日舉行的上海合作組織民間友好論壇暨友好城市論壇上，中國人民對外友好協會會長林松添說，我們願同一帶一路沿線各國深化地方交流合作，以友好城市（省州）為重要載體，促進各國交流合作，助力各國實現合作共贏、共同發展。