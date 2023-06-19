兩岸微流行／餵飽電動車 北京廣設充電樁

中國大陸近年積極發展電動車等新能源車。在北京，目前新能源車已有逾五十萬輛，不過受制於北京城市土地空間使用情況，「充電難」的問題一直存在。北京市政府最近發布新方案，提出要用兩年時間達成「三個五」，力求新能源車駕駛在找充電樁時，可以不超過五百公尺。

北京近年積極推廣燃油車更換為電動車，官方曾提出力拚到二○二五年，全市新能源車保有量達到兩百萬輛。而目前北京新能源車已從二○一五年的三點六萬輛，增加到去年九月的五十六萬輛。暴增的新能源車，充電問題日益受到關注。

「三個五」政策出自北京市城市管理委員會近日印發的「北京市居住區新能源汽車充電『統建統服』試點工作方案」，內容包括：「找樁距離不大於五百公尺、服務費不高於人民幣○點五元、排隊時間不長於五分鐘」。

北京市計畫用兩年時間，打造一批「統一選址原則、統一建設標準、統一服務標準」的「統建統服」充電服務，以滿足居住區新能源車用戶就近充電訴求為導向，以居住區外周邊充電為主、居住區內公共充電為輔，提供「類私樁」公共充電服務。

據試點方案，今年五至八月為試點探索階段，全北京市將新建或改擴建不少於十五個「統建統服」充電服務試點。九月至明年五月為試點推廣階段，將根據試點經驗，在全市居住區推廣此服務。此外，北京市還將推行「社區充電服務單元長」機制，鼓勵服務商設置一名專職人員，負責回應用戶需求、溝通協調、資訊報送、績效自評等。