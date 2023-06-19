聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐將開執委會 陸遞交加入CPTPP文件

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

在「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）將於七月中於紐西蘭召開執委會前，中國大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表王受文十七日表示，大陸政府已遞交了加入ＣＰＴＰＰ的交流文件，目前正在推進加入進程，包括梳理所需的改革和要修改的法律法規，重申大陸有意願、有能力加入ＣＰＴＰＰ。

ＣＰＴＰＰ將於今年七月十五日在紐西蘭召開執委會，申請加入的新成員國，需在會議中爭取以共識決通過，成立工作小組展開後續談判。

綜合陸媒報導，王受文十七日在北京參加二○二三年ＡＰＥＣ工商領導人中國論壇期間透露，大陸正在推進加入ＣＰＴＰＰ進程，對ＣＰＴＰＰ的兩千三百多個條款進行深入全面的研究和評估，梳理加入ＣＰＴＰＰ需要進行的改革措施和需要修改的法律法規。

他表示，大陸已在國內主動對接ＣＰＴＰＰ的高標準，實施相關領域改革開放的先行先試，「有意願、有能力」加入ＣＰＴＰＰ；並稱，大陸的加入會給所有成員帶來利益，也將為亞太地區的貿易投資自由化增加新動力。

王受文並稱，大陸將繼續推進高水準開放，目前已基本放開製造業外資准入，正全面有序開放服務業，未來將合理縮減外資准入負面清單，推出自貿試驗區和全國範圍內的跨境服務貿易負面清單。同時大力吸引外資，歡迎外資企業投資興業，「投資大陸意味著將獲得十四億人的巨大市場」。

ＣＰＴＰＰ目前的成員國包括加拿大、墨西哥、智利、祕魯、紐西蘭、澳洲、汶萊、新加坡、馬來西亞、越南及日本。

外資 紐西蘭 馬來西亞

延伸閱讀

陸申請加入CPTPP已有「新進展」 台灣進度受關注

大陸南方暴雨來襲 深圳道路淹成一條河

申請加入CPTPP遭中國反對 鄧振中：台灣會鍥而不捨

【專家之眼】你不能不知道的台美21世紀協定「亮點」

相關新聞

陸經濟低迷 投行降成長預測

大陸官方陸續發布5月經濟數據，但數字遠不及預期，相較今年第1季，復甦力道減弱，引發市場關注。第2季以來，大陸經濟情勢持續...

中歐商業高峰論壇 挖掘合作潛力

2023年中歐商業高峰論壇16日在布魯塞爾舉行，中歐百餘家企業和機構齊聚一堂，挖掘中歐作為兩大市場的合作潛力，亦就當前歐...

雲南普洱 崛起成中國咖啡之都

炎炎夏日，漫步那柯里村，石板路兩旁古樸的木質建築裡不時飄來普洱茶與咖啡的香氣。

阿里數學競賽 馬雲現身

來自阿里巴巴集團的官方訊息顯示，17日下午， 在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽，阿里巴巴創辦人馬雲已經現身現...

上合組織搭橋 外國客商享機遇

高挑精緻的細頸花瓶、栩栩如生的駿馬和梅花鹿擺件，還有特意為中國農曆兔年設計的吉兔塑像。在2023上海合作組織國際投資貿易...

廊坊經洽會 電商5強助陣

2023年中國·廊坊國際經濟貿易洽談會（廊坊經洽會）17日在河北廊坊開幕。72家世界500強、100家中國500強、48...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦