紐將開執委會 陸遞交加入CPTPP文件

在「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）將於七月中於紐西蘭召開執委會前，中國大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表王受文十七日表示，大陸政府已遞交了加入ＣＰＴＰＰ的交流文件，目前正在推進加入進程，包括梳理所需的改革和要修改的法律法規，重申大陸有意願、有能力加入ＣＰＴＰＰ。

ＣＰＴＰＰ將於今年七月十五日在紐西蘭召開執委會，申請加入的新成員國，需在會議中爭取以共識決通過，成立工作小組展開後續談判。

綜合陸媒報導，王受文十七日在北京參加二○二三年ＡＰＥＣ工商領導人中國論壇期間透露，大陸正在推進加入ＣＰＴＰＰ進程，對ＣＰＴＰＰ的兩千三百多個條款進行深入全面的研究和評估，梳理加入ＣＰＴＰＰ需要進行的改革措施和需要修改的法律法規。

他表示，大陸已在國內主動對接ＣＰＴＰＰ的高標準，實施相關領域改革開放的先行先試，「有意願、有能力」加入ＣＰＴＰＰ；並稱，大陸的加入會給所有成員帶來利益，也將為亞太地區的貿易投資自由化增加新動力。

王受文並稱，大陸將繼續推進高水準開放，目前已基本放開製造業外資准入，正全面有序開放服務業，未來將合理縮減外資准入負面清單，推出自貿試驗區和全國範圍內的跨境服務貿易負面清單。同時大力吸引外資，歡迎外資企業投資興業，「投資大陸意味著將獲得十四億人的巨大市場」。

ＣＰＴＰＰ目前的成員國包括加拿大、墨西哥、智利、祕魯、紐西蘭、澳洲、汶萊、新加坡、馬來西亞、越南及日本。