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馬雲變胖了 在東京大學教書

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
有博主在網上發布阿里巴巴創辦人馬雲在東京大學教書的合影照片。圖/取自微博「林萍在日本」
有博主在網上發布阿里巴巴創辦人馬雲在東京大學教書的合影照片。圖/取自微博「林萍在日本」

自從阿里巴巴創辦人馬雲公開砲轟大陸金融制度之後，就鮮少公開現身，阿里巴巴集團總裁埃文斯透露馬雲的近況，指馬雲正在東京的一所大學教書。

快科技報導，埃文斯表示，馬雲現在對這家公司的關心程度與他剛創立公司時一樣，預計只要阿里巴巴和馬雲還在，這種情況就會持續下去。

東京大學官網信息顯示，馬雲已經被聘任為東京大學客座教授，在留時間為今年五月一日到今年十月卅一日。馬雲從事的領域包括就重要的研究主題提供建議，以及就管理和創業開辦講座。

另外根據博主「林萍在日本」爆料，六月十二日，東京學院與東京大學全球領導力專案推廣辦公室舉辦一場關於創新和創業的特別研討會。由客座教授馬雲主持，教室裡坐滿了代表日本、中國、印度和馬來西亞等多元化和全球化的學生。照片中，馬雲與學生們親切合影。

講座以馬雲的豐富經驗和開拓創新的知識為基礎，重點介紹了他對年輕一代的啟示，包括他的管理理念，之後，在場的學生從不同角度提出了一系列尖銳的問題，與馬雲進行了熱烈交流。

另據搜狐財經報導，近日傳出馬雲與大陸節目主持人汪涵等人在馬雲家中聚餐，馬雲與多位好友圍坐在一張超長的餐桌前，桌子上擺滿了幾十道小菜，非常精緻。席間，眾人相談甚歡，馬雲也時不時開懷大笑，可以看出心情確實不錯。

與以往不同的是，年近六旬的馬雲如今明顯發福變胖很多，乍看之下差點認不出來。值得一提的是，馬雲的家看上去相當普通。

馬雲 東京大學 阿里巴巴集團

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