聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸商務部：5月消費續回升

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸近日公布五月份最新經濟統計數字，包含ＰＰＩ、ＣＰＩ都處低處，經濟復甦力道疲弱，官方也坦言與內需不足有關。不過，大陸商務部消費促進司負責人昨天以書面方式，對外說明今年五月份大陸消費市場情況表示，消費市場繼續回升向好。

據大陸商務部網站，大陸五月社會消費品零售總額三點七八兆元（人民幣，下同），年增百分之十二點七。今年一至五月，社會消費品零售總額累計達十八點七六兆元，年增百分之九點三。

商務部表示，五月按照「消費提振年」總體安排，組織開展綠色消費季、國際消費季、雙品網購節、老字號嘉年華等豐富多彩的促消費活動，推出「五一繽紛購」「便民消費美好生活」等消費場景，整體市場呈現四大特點，分別是：升級類商品銷售旺盛、餐飲服務消費持續回升、城鄉消費同步恢復，以及線上線下消費較快增長。

綠色消費 餐飲 網購

延伸閱讀

陸拋「兩岸融合發展示範區」 學者：釋出堅持和統訊號

訪陸前夕熱線南韓外長 布林肯：支持韓中發展「健康成熟」的關係

大陸商務部：正推進加入CPTPP進程 已遞申請文件

消費需求低迷？ 陸商務部：5月份升級類商品銷售旺盛

相關新聞

李強今出訪德法 穩中歐貿易

大陸國務院總理李強今起赴德、法兩國訪問，這是李強擔任總理後的首訪，展現大陸對中歐關係的重視。行前大陸駐歐盟使團團長傅聰在...

馬雲變胖了 在東京大學教書

自從阿里巴巴創辦人馬雲公開砲轟大陸金融制度之後，就鮮少公開現身，阿里巴巴集團總裁埃文斯透露馬雲的近況，指馬雲正在東京的一...

陸618促銷 電商狂打價格戰

歷經三年疫情後的大陸首個電商大促銷節日，今天六一八登場。今年「低價」成為熱門話題，電商巨頭重回「價格戰」。京東、淘寶系都...

陸商務部：5月消費續回升

大陸近日公布五月份最新經濟統計數字，包含ＰＰＩ、ＣＰＩ都處低處，經濟復甦力道疲弱，官方也坦言與內需不足有關。不過，大陸商...

陸車企洗牌 華為余承東：比亞迪可存活 和華為合作也可以

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東近日表示，大陸汽車行業洗牌將會非常慘烈，未來5至10年...

這是馬雲？他與汪涵舉杯歡聚 卻因「又胖了」上熱搜

阿里巴巴創始人馬雲近來已很少出現公眾視野，近日，網上傳出一段馬雲與湖南衛視主持人汪涵聚會的影片，長桌上滿是菜品，略顯發福...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦