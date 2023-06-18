陸商務部：5月消費續回升

大陸近日公布五月份最新經濟統計數字，包含ＰＰＩ、ＣＰＩ都處低處，經濟復甦力道疲弱，官方也坦言與內需不足有關。不過，大陸商務部消費促進司負責人昨天以書面方式，對外說明今年五月份大陸消費市場情況表示，消費市場繼續回升向好。

據大陸商務部網站，大陸五月社會消費品零售總額三點七八兆元（人民幣，下同），年增百分之十二點七。今年一至五月，社會消費品零售總額累計達十八點七六兆元，年增百分之九點三。

商務部表示，五月按照「消費提振年」總體安排，組織開展綠色消費季、國際消費季、雙品網購節、老字號嘉年華等豐富多彩的促消費活動，推出「五一繽紛購」「便民消費美好生活」等消費場景，整體市場呈現四大特點，分別是：升級類商品銷售旺盛、餐飲服務消費持續回升、城鄉消費同步恢復，以及線上線下消費較快增長。