陸618促銷 電商狂打價格戰

歷經三年疫情後的大陸首個電商大促銷節日，今天六一八登場。今年「低價」成為熱門話題，電商巨頭重回「價格戰」。京東、淘寶系都號稱史上投入最大。從居民端消費信心來看，也體現出疫後大陸民眾消費力還有待恢復。

投資者網報導，淘寶發起「擊穿底價」行動，主力商品開啟「買貴必賠」申請管道，人民幣百億補貼下調佣金費率；京東推行「百億補貼」且六一八計畫針對商家投入增加百分之廿、營運成本降低百分之卅。

拼多多喊出「天天都是六一八」的口號，重押三Ｃ數位產品；小紅書打出「六一八價格全網最低」，多個電商平台均進行補貼等多項促銷活動。

經濟觀察報報導，「人民幣三元三件、人民幣九點九元三件」，當各大電商平台把主打「性價比」的商品放在顯眼位置時，「以價換量」是許多中小品牌商家，實現增長的方法之一，事實證明這方式也是有效。

淘天集團淘寶好貨好價項目負責人鄒衍表示，一些商家想要搶奪用戶，價格可能是一種手段，另外這些商家也願意來平台經營，「好價」頻道便是淘寶給他們提供的一個管道。不過他也強調，降價依然需要保持在一個合理的水位。

其實不只是「五環外」（消費能力較低）人群對價格敏感，消費者天然地都會在購物時「比價」。鄒衍指出，使用者購物頻率增加，本身就會成為商家的增量，至於平台，若能透過「好價」頻道拉新、承接更多新的下沉市場用戶，也達到了帶來增量的效果。

目前各平台戰報尚未提及整體六一八銷售額情況，僅提供部分品類的增長情況。京東數據顯示，截至六月一日廿四時，京東六一八帶動首購新用戶較去年同期增長超百分之卅。

券商研報顯示，從居民端消費信心來看，防控政策放鬆帶來的經濟復甦預期以及前期積累的消費需求使得消費者信心短期呈現較快修復。但從中長期看，消費信心的修復還有賴於收入預期的強化，而這仍然需要一定時間。