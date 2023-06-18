李強今出訪德法 穩中歐貿易

大陸國務院總理李強今起赴德、法兩國訪問，這是李強擔任總理後的首訪，展現大陸對中歐關係的重視。行前大陸駐歐盟使團團長傅聰在一項論壇發表主旨演講時指出，經過多年發展，去年雙邊貿易額達八五六三億歐元，年增長百分之廿三點一，顯示「中歐已形成強大經濟共生關係」。

俄通社報導，由歐盟中國商會主辦的「二○二三年中歐商業高峰論壇」十六日在布魯塞爾舉行。傅聰當日出席會議表示，去年中歐雙邊貿易額達八五六三億歐元，雙方平均每天貿易額超廿億歐元，貿易機構更加優化，鋰電池、新能源車、光伏（太陽能）組件等綠色產品貿易快速增長。另，去年歐洲對大陸投資一二一億美元，比前年大幅增長百分之七十；大陸對歐投資一一一億美元，比前年增長百分之廿一。

傅聰說，企業是中歐合作的主體，當前不斷變化的複雜形勢也給企業帶來挑戰，加強團結合作才能實現長遠目標。

他說，歐盟中國商會將加強與歐洲本地商協會、重點企業和智庫等的橫向合作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，反對以安全之名搞「脫鉤斷鏈」和保護主義，共同反對那些不利於企業發展的限制性、歧視性貿易措施，共同反對經濟問題政治化，共同為在歐經營的各方企業打造更開放、友善、更具發展潛力的營商環境。

大陸近來經濟不佳，李強訪歐也有為穩住中歐貿易的用意。

大陸外交部發言人汪文斌日前表示，李強此次出訪目的在加強溝通協調，將為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

另據中新社報導，李強對德國正式訪問並舉行第七輪中德政府磋商。李強上任後首訪首站選在德國，充分體現了中方對中德關係的高度重視。

德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席舒曼指出，所謂「脫鉤論」不符合德國利益。聯邦政府內部對德中關係存在不同看法，其中有很多誤解是因為對中國知之甚少，這也讓交流變得更加重要。

他說，德國是歐洲最大的經濟體，歐盟內部也非常密切地關注德國、關注德國與中國關係的發展。德國的創新力量和中國的創新力量結合在一起，可以共同為第三方市場帶來創新。