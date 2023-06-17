消費需求低迷？ 陸商務部：5月份升級類商品銷售旺盛

大陸近日公布5月份最新統計數字，包含PPI、CPI都處低處，經濟復甦力道疲弱，官方也坦言與內需不足有關。不過，大陸商務部消費促進司負責人17日以書面方式，對外說明今年5月份大陸消費市場情況表示，大陸5月社會消費品零售總額3.78兆元（人民幣，下同），年增長12.7%。今年1至5月，社會消費品零售總額累計達18.76兆元，年增長9.3%，消費市場繼續回升向好。

據大陸商務部網站，商務部表示，5月按照「消費提振年」總體安排，組織開展綠色消費季、國際消費季、雙品網購節、老字號嘉年華等豐富多彩的促消費活動，推出「五一繽紛購」「便民消費美好生活」等消費場景，整體市場呈現4大特點，分別是：升級類商品銷售旺盛、餐飲服務消費持續回升、城鄉消費同步恢復，以及線上線下消費較快增長，

首先，升級類商品銷售旺盛。據統計，5月商品零售額年增長10.5%，其中限額以上單位通訊器材、金銀珠寶、體育娛樂用品零售額同比分別增長27.4%、24.4%、14.3%。

在汽車銷售部分，商務部指出，各地陸續開展各類汽車促消費活動，持續落實活躍二手車市場措施，商務部並同其他部門推出新能源汽車下鄉、加快充電設施建設等政策，推動汽車消費較快增長，限額以上單位汽車零售額年增長達24.2%。

據了解，限額以上單位是指年主營業務收入2000萬元及以上的批發業企業、500萬元及以上的零售業企業，及200萬元及以上的住宿和餐飲業企業。包含從事商品零售活動或提供餐飲服務的法人企業、產業活動單位和個體戶。

二是餐飲等服務消費持續回升。據統計，5月大陸全國餐飲收入年增長35.1%；今年1至5月，累計年增長22.6%，佔社會消費品零售總額的10.6%。

商務部分析，疫後的首個「五一」假期效應明顯，帶動餐飲等服務消費持續回暖，「五一」期間，商務部重點監測餐飲企業銷售額同比增長57.9%。另，商務部也開展了「中華美食薈」系列餐飲促消費活動，推廣餐飲品牌，提振餐飲消費。

三是城鄉消費同步恢復。據統計，5月大陸城鎮和鄉村消費品零售額年增長分別為12.7%和12.8%；今年1至5月累計年增長分別為9.3%和9.4%。

商務部說明，透過深化國際消費中心城市建設，有序推進城市步行街改造和業態升級，加快創建智慧商圈，建設一刻鐘便民生活圈，完善縣域商業體系，持續釋放城鄉消費潛力。

四是線上線下消費較快增長。商務部指出，直播電商、即時零售等新業態新模式目前正蓬勃發展，網絡零售亦保持快速增長。

據統計，今年1至5月，大陸全國實物商品網上零售額4.81萬億元，年增長11.8%，佔社會消費品零售總額的比重達 25.6%。線下場景加快恢復，實體零售持續回升，5月份商務部重點監測百貨店、專業店、超市銷售額年增長分別為14.5%、13.3%和5.8%。