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李強主持國常會：把支持初創期科技型企業作為重中之重

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強16日主持召開國務院常務會議，會中要求引導金融機構為科技型企業提供全生命週期多元化接力式金融服務。圖為今年3月李強主持新一屆國務院第一次全體會議情形。（新華社）
大陸國務院總理李強16日主持召開國務院常務會議，會中要求引導金融機構為科技型企業提供全生命週期多元化接力式金融服務。圖為今年3月李強主持新一屆國務院第一次全體會議情形。（新華社）

根據大陸官媒《新華社》，大陸國務院總理李強昨16日主持召開了國務院常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，並審議通過《加大力度支持科技型企業融資行動方案》、《私募投資基金監督管理條例草案》，以及討論並原則通過了《中華人民共和國學位法草案》。會議中強調，全球貿易投資放緩等，直接影響大陸經濟恢復進程。要引導金融機構為科技型企業提供全生命週期的多元化接力式金融服務，並要把支持初創期科技型企業作為重中之重。

大陸國家統計局日前發布了大陸5月的經濟運行的各項指標，經濟似有回落走緩之勢，但這場國常會指出，當前大陸經濟運行整體回升向好，隨著前期政策措施的出台實施，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，物價就業總體平穩，高質量發展穩步推進。但同時，外部環境更趨複雜嚴峻，全球貿易投資放緩等，直接影響大陸經濟恢復進程。

而針對經濟形勢的變化，會議要求，必須採取更加有力的措施，增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。會議圍繞加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。

會議強調，具備條件的政策措施要及時出台、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

審議《加大力度支持科技型企業融資行動方案》時，會議強調，要引導金融機構根據不同發展階段的科技型企業的不同需求，進一步優化產品、市場和服務體系，為科技型企業提供全生命週期的多元化接力式金融服務。要把支持初創期科技型企業作為重中之重，加快形成以股權投資為主、「股貸債保」聯動的金融服務支撐體系。要加強科技創新評價標準、知識產權交易、信用信息系統等基礎設施建設。要統籌做好融資支持與風險防範，有效維護金融穩定。

而針對審議通過的《私募投資基金監督管理條例草案》，會議指出，近年來，大陸私募投資基金行業發展較快，在服務實體經濟、支持創業創新等方面發揮了積極作用。制定專門行政法規，將私募投資基金業務活動納入法治化、規範化軌道進行監管，有利於更好保護投資者合法權益，促進行業規範健康發展。

會議要求，針對行業突出問題強化源頭管控，劃定監管底線，嚴厲打擊以「私募基金」之名行非法集資之實等非法金融活動。要加強監督管理和發展政策的協同配合，對不同類別私募投資基金特別是創業投資基金實施差異化監管，抓緊出台促進創業投資基金發展的具體政策。

實體經濟 創業

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