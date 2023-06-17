聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／大黃鴨別港 維港經濟可期

聯合報／ 香港特派員李春

大黃鴨闊別十年重訪香港，在維多利亞港灣上演「橡皮鴨二重暢」，掀起大黃鴨熱潮。香港不同機構跟風搶進，各有各的節目，所以有人說出現了「黃鴨經濟」。在大黃鴨又要話別之際，看那大黃鴨熱真是占盡維多利亞港地利，香港未來還得靠「維港經濟」。

大黃鴨六月九日開始在香港金鐘添馬海傍展出，首日雖有隻大黃鴨報稱不堪暑熱，洩氣躺平，但未減港人對其熱情。大黃鴨本身不會掙錢，活動是保險公司贊助，保險公司近年愛贊助公眾娛樂活動，賺的是品牌效應，香港則賺到觀光等潛在效益。

香港這典型商業社會，各方機構怎會不趁勢而上，所以近日出現好多黃鴨節目，走得最快是觀光景點昂坪360，準備千隻小黃鴨，先集體擺放出來誘客，然後以每隻五十港元高價出售，幾天搶光。

另一大黃鴨活動辦得有聲有色的是港鐵。港鐵近日辦「橡皮鴨港鐵藝術旅程」節目，不僅把金鐘站扮成橡皮鴨限定主題車站，還宣布十八港鐵站都有黃鴨，港人得空可去尋訪鴨蹤，找到了打卡影相，回家睡著都會笑醒。

香港人出名的好熱鬧，一個港人悶悶地，三個港人一台戲。香港人熱鬧，得有個場合，最經常的場合是茶樓和街頭，現在街頭不得熱鬧，香港博物館多，但同樣熱鬧不了，反成很好的冥想場所。難怪一旦有大黄鴨之類活動，就空城而出。

仔細一看，跟風的黃鴨行動們，不過數日就淡。兩隻大黃鴨能弄得人山人海，是因牠浮在維多利亞港，大黃鴨十八公尺高，在海灣中不過是隻小鳥，岸邊可集聚萬人，都有空間和角度打卡。所以如果沒有維港，大黃鴨沒有今天的風采。

由之所謂「黃鴨經濟」，不過是「維港經濟」的一角。香港過去成功，至少地利部分有個維多利亞港灣。香港未來，可能要「坐海吃海」，既然港府大填海玩「明日大嶼」，土地只會更不值錢；既然國際金融中心新列「紐倫坡」，即紐約倫敦新加坡三大國際中心，香港變調可知。港府正操辦「開心香港」活動，未來香港的開心之所，就在維港灣畔，發展以「開心」為主調的「維港經濟」，可能是必走之路。

香港 港鐵

延伸閱讀

留日生涉發港獨訊息返港被捕 被控煽動獲保釋

歐洲議會籲港府釋放黎智英 北京：不自量力的痴心妄想

民研：李家超民望跌 創上任來新低 支持率淨值首見負數

遭美販運人口報告上調評級 港府轟毫無事實根據

相關新聞

陸救地方財政 擬發兆元國債

大陸將推出大規模重振經濟計畫，可能包括發行人民幣一兆元（約新台幣四點三兆元）特別國債、數十億美元基建計畫，以及進一步放寬...

陸發改委：經濟下一步…六面向發力

大陸5月消費、工業和投資數據都遜於市場預期。大陸國家發改委昨（16）日表示，在經濟恢復過程中，部分領域出現暫時波動屬正常...

阿里拓市 打造歐版天貓

阿里巴巴集團推進全球化戰略，為海外消費者提供中國商品的購買通路。阿里重組後成立六大業務集團，當中肩負「出海」任務的阿里巴...

習近平會蓋茲 稱許美國朋友

大陸國家主席習近平昨（16）日在會見微軟創辦人比爾蓋茲時表示，「你是我今年在北京會見的第一位美國朋友」，並提到「中美關係...

香江風情／大黃鴨別港 維港經濟可期

大黃鴨闊別十年重訪香港，在維多利亞港灣上演「橡皮鴨二重暢」，掀起大黃鴨熱潮。香港不同機構跟風搶進，各有各的節目，所以有人...

陸企在美設電池廠 白宮點頭

在經過長達數月的國家安全審查後，大陸電池廠國軒高科的美國子公司Gotion Inc獲得美國聯邦政府批准，得以繼續在美國密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦