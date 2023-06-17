陸救地方財政 擬發兆元國債

大陸將推出大規模重振經濟計畫，可能包括發行人民幣一兆元（約新台幣四點三兆元）特別國債、數十億美元基建計畫，以及進一步放寬房市政策。大陸央視新聞聯播昨晚報導，大陸國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，指示研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。

「華爾街日報」引述消息人士指，大陸中央正考慮發行大約人民幣一兆元特別國債，以協助負債累累的地方政府，這些特別國債將被用於資助基礎設施等計畫和其他促進經濟增長的舉措，並間接幫助地方政府償還債務。

知情人士指，大陸中央還考慮取消對較小城市第二套房購買限制，以刺激房地產市場。因目前許多城市的買家被禁止購買多套房產，該一政策原本旨在防止投機行為。消息人士說，北京最快在未來幾天內就會公布這些計畫。

路透另引述參與政策討論的消息人士指，大陸中央今年還會推出更多刺激措施，以支撐放緩的經濟。地方政府或在未來幾個月加快債券發行，為基礎設施項目提供資金，同時當局可能會給予消費者更多的支持，特別是在購買汽車和家電方面。

報導還指，大陸國務院正就此徵求經濟學家和顧問的建議，但鑒於重大政策調整需要最高層批准，各方正聚焦於七月召開的中央政治局會議。

國務院總理李強昨天在國務院常務會議上除釋出研究推動經濟回升一批政策措施外，還審議通過「加大力度支持科技型企業融資行動方案」，並在加大宏觀政策調控力度、擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出一批政策措施。

大陸國家發改委昨天也表示，將在六方面重點發力，包括擴大消費以及加快重大工程建設等領域。

此外，加快實施「十四五」規畫一○二項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，更大力度吸引和利用外資，擴大高校大學畢業生等就業管道。