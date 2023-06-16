瑞銀汪濤：下調全年GDP增長預測至5.2%

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤16日表示，大陸5月經濟增速弱於市場預期，決定將今年大陸GDP增長預測由原先的5.7%，下調至5.2%，預計政策將加碼。

汪濤指出，經濟疲弱形勢可能持續至明年，因此將明年GDP增速預測由原先估計的5.2%下調至5%。

汪濤還表示，隨著基數效應消退，今年5月經濟數據年增率放緩，按月動能大致持穩，但有利的基數效應消退，拖累大部分經濟活動年增率有所放緩。第2季經濟增長動能弱於之前預期，消費和房地產活動面臨放緩壓力，4至5月經濟與上月相比增長較第1季大幅放緩，高頻數據顯示6月至今增長動能未有明顯改善。

因此，汪濤認為，第2季經濟與上季相比增長可能大幅弱於之前預期。她預計下半年房地產活動可能站穩，但存在較大不確定性，若開發商融資壓力沒有明顯緩解，房地產投資和建設活動可能將進一步走弱。

汪濤指出，大陸央行本周降息可能代表政策支持加碼的開始。如果經濟增長動能持續低迷或進一步走弱，未來公布的政策支持可能包括進一步放鬆房地產政策，例如進一步放鬆二線城市購房限制，降低二套房貸款首付要求，增加「保交樓」資金支持，改善開發商融資條件等。

另外會增強財政和準財政擴張力度，例如加快發行地方政府專項債、籌集和使用新一批政策性銀行專項基建投資基金，從而提振基建投資；中央政府可以向地方政府提供臨時信貸和資金支持，以清償對企業供應商的欠款。

但她認為，中央政府向居民部門直接發放大規模消費或收入補貼的可能性很小。 此外，可能進一步小幅降息，信貸支持加碼以配合準財政政策的擴張，以及對地方政府融資平台債務重組或置換為成本更低的債務。

汪濤表示，部分措施在7月底之前就可能推出，不過，重大的財政政策支持和顯著的宏觀政策轉向，可能需要等到7月底的政治局會議上公布。

而隨著政策加碼支持，汪濤依然預計第3季消費將進一步溫和復甦、房地產活動可能站穩，經濟增長將再度加速。但政策支持力度可能較為溫和，推動下半年經濟增長較上半年溫和反彈至4至4.5%，但不大可能完全抵銷第2季經濟走弱的影響。