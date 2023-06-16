內需不足致經濟疲弱 陸發改委將推恢復擴大消費政策

大陸疫後經濟復甦不如預期，近期公布的5月份CPI仍處低處，PPI則已連跌8個月，外界分析與大陸內需不足、內生動力不強有關。對此，大陸發改委發言人孟瑋16日表示，發改委將抓緊制定推出恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，以釋放服務消費潛力。

大陸發改委16日舉行例行記者會，發言人孟瑋坦言，當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但她表示，在經濟恢復的過程中，一些領域出現暫時性波動是正常的，「看中國經濟形勢，既要看準當前的『形』，更要看清長遠的『勢』」，強調大陸整體經濟運行保持恢復態勢。

孟瑋指出，今年以來非製造業商務活動指數一直運行在景氣臨界點以上，前5個月服務業生產指數年增長9.1%，且服務業持續回升，熱點消費較快增長，5月份汽車銷量同比增長27.9%，餐飲、旅遊等接觸型聚集型服務消費明顯改善，消費對經濟恢復發展的拉動作用有望進一步凸顯。另，前5個月固定資產投資同比增長4.0%，其中製造業、基礎設施投資分別增長6.0%、7.5%，高技術產業投資增長12.8%，顯示固定資產投資量增質優。

孟瑋說，當前面臨的壓力和挑戰不會改變大陸經濟長期向好的大勢，她並指出，隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信大陸經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。

孟瑋提到，發改委接下來將重點在6方面發力，改善內需不足、增強經濟增長動能。一是抓緊制定推出恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，大力推動新能源汽車下鄉。

二是加快實施「十四五」規劃102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發民間投資活力。三是加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域。

四是紮實推動重點領域改革，更大力度吸引和利用外資，穩住外貿外資基本盤。五是強化就業優先導向，擴大高校畢業生等就業渠道，多渠道增加城鄉居民收入，切實保障和改善民生。六是抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障，有效防範化解重點領域風險。