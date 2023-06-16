中俄經貿更緊密 今年前5月俄中貿易年增長40.7%

俄羅斯在受西方國家圍堵制裁下，逐漸加大對中國大陸的經濟依賴。中駐俄國大使張漢暉15日表示，今年前5個月，俄中貿易額較去年同期增長40.7%，展現強勁的增長態勢。

據俄通社報導，聖彼得堡國際經濟論壇14日至17日展開，在15日舉行的俄中商務對話中，張漢暉指出，去年大陸貨物貿易實現1,902.7億美元的歷史突破，而今年前五個月，俄中貿易額達到了938億美元，年增長40.7%，保持強勁的增長態勢。

張漢暉表示，自2023年初以來，中國大陸對俄國汽車出口較去年同期翻了兩倍，在橡膠、塑料、機電產品方面亦有所增長。而從俄國進口方面，煤炭、天然氣進口量、價格皆提增，農產品進口增長101.3%。

中俄兩國合作領域持續擴大，張漢暉進一步列舉，在能源、核能、航空航天、基礎設施等領域的戰略性大項目進展順利，或如黑河邊境橋、同江鐵路橋等界河橋相繼通車。

此外，中俄積極打造跨境電商、綠色經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的合作增長點，雙方主管部門並續簽了服務貿易合作備忘錄，商定將加強旅遊、體育、運輸、醫療等領域合作。

張漢暉稱，隨著人員往來逐步恢復，兩國地方和企業間往來日趨活躍，中國多地政府、企業赴俄尋找商機、抓訂單，俄羅斯企業亦積極赴華開展商務洽談，兩國企業搶抓機遇，開展深度合作的願望空前高漲。他還表示，地方和企業間的合作皆展示出活力，兩國合作地域範圍正不斷擴展。