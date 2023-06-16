湖北省今起全省發放規模達三億元人民幣的家電消費券

為了刺激內需，大陸若干省市再度紛紛發放消費券，今6月16日，大陸湖北省將在全省範圍啟動「2023年惠購湖北家電消費券」發放，以刺激家電買氣，發放形式分線下券、線上券兩種類型，透過指定互聯網平台以電子消費券的形式發放，消費者通過入選指定平台領取和使用。共投入財政資金人民幣3億元。其中，線上券投放資0.5億元，線下券投放2.5億元。

湖北省先前已經公開徵集及審議，確定線上券發放平台為京東APP，線下券發放平台為雲閃付APP和翼支付APP。線上券，用於支持湖北省內消費者在指定電商平台領券後在該平台指定店鋪購買家電產品，且收貨地必須是湖北省區域範圍，才能滿足核銷條件。

至於線下券則用於湖北省內消費者到各市州指定的線下零售門店，通過指定發券平台APP現場領券後在指定的線下零售門店購買家電產品。

按前天由湖北省政府的「湖北發布」官方微信號，這次家電消費券計劃分兩批發放。第一批是6月16日至6月24日發放；第二批則是7月8日至7月16日發放。其面額分成100元、300元、500元三種面額，以面額的十倍為門檻，消費者購買的家電的金額如分別達到1000元、3000元、5000元，就可對應核銷使用1張家電消費券。

但不只是湖北省一省有此消費券活動，根據大陸《證券日報》報導，進入6月份後，大陸多地繼續加大力度發放消費券，以提振居民消費。除了湖北外，四川、北京、南京、江蘇、浙江等地也在最近公布了新一輪消費券的發放計劃。

其中，北京市商務局表示，為加快釋放綠色消費潛力，擴大端午節及暑期等重要節點的服務供給，北京將於6月3日-7月16日發放新一輪「京彩．綠色」消費券，適用商品主要包括電子產品和家電用品等55類。而南京也自6月6日起，將開展購車和家電消費補貼活動。消費者在參與企業的門店購買補貼範圍內的商品，按照開票價格8%享受一次性立減機會，單次補貼金額不超過500元，每位消費者可享受4次補貼。

中國品牌研究院研究員朱丹蓬對《證券日報》表示，消費券的發放提升了消費者的消費意願以及信心。從政策端、產業端以及消費端來看，消費券的發放對整個宏觀經濟的拉動、相關產業的發展以及消費者意願的提升都有很大好處。

四川省會成都市則於５月就宣布於5月20日-7月20日，面向全市開啟2023年「蜀里安逸·車遊四方」成都汽車消費獎勵活動。這期間凡是在成都市購買新能源家用乘用新車的消費者，按照每輛8000元的標準發放汽車消費獎勵，活動資金總規模1億元。

去年底到今年底大陸剛進入疫情解封時，曾有多達28個省市都推出了消費券活動，但此後經濟復甦力道明顯，即稍趨沈寂。但大陸上月各項經濟指標都出現回落，加大刺激內需力度成了政策方針。大陸商務部6月8日印發《關於組織開展汽車促消費活動的通知》，開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動；6月9日，商務部又與國家發改委、工業和信息化部、國家市場監管總局共四部門聯合發布了《關於做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》，從綠色智能家電消費、家電以舊換新、綠色智能家電下鄉、家電售後服務、廢舊家電回收等五方面做出重要部署。