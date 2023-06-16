今年前5月 滬進出口值創同期新高
根據上海海關14日發布的統計數據顯示，今年前5個月，上海市進出口總值創下歷史同期新高。
中新社報導，今年前5個月，上海市進出口總值1.74兆元（人民幣，下同），比去年同期增長15.8%，增速比大陸全國高11.1個百分點，比2021年同期增長12.6%，創歷史同期新高。其中，出口7023.7億元，增長19.8%；進口1.04兆元，增長13.2%。
5月份，上海市進出口延續今年以來的高速增長態勢，進出口值3480.8億元，同比增長26.2%，比2021年５月增長8.3%，連續4個月創歷史同期新高。
前5個月，上海市對第一大貿易夥伴歐盟進出口3572.3億元，增長19.1%，高出整體增速3.3個百分點，占全市進出口總值的兩成多。同期，對東協、美國、日本進出口2216.4億元、2006.7億元、1618.2億元，分別增長5.7%、9.7%、14.3%。此外，對《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）其他成員國進出口增長12.7%，占32.8%；對一帶一路沿線國家進出口增長12%，占34.7%。
前5個月，上海市出口機電產品4905.3億元，增長27%，占全市出口總值的近七成。其中，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長約1.53倍、2.4倍、80.4%。
主要進口商品方面，今年前5個月，上海市消費品進口恢復快速增長，鐵礦砂、天然氣、煤炭等大宗資源類商品進口亦呈兩位數增幅。
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