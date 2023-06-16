快訊

投資人押注升息周期將完結 道瓊大漲逾428點、史指創13個月新高

陸中小企數位轉型 30城試點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸財政部、工業和信息化部（下稱兩部門）14日公布，2023年至2025年將分三批組織開展中小企業數位化轉型城市試點，以數位化轉型為契機提高中小企業核心競爭力，激發湧現更多「專精特新」中小企業。2023年先選擇30個左右城市開展試點，以後年度根據實施情況進一步擴大試點範圍。

中新社報導，此次中小企業數位化轉型試點重點行業領域包括：通用設備製造、汽車製造、醫藥製造、儀器儀表製造以及電腦、通信和其他電子設備製造等。

兩部門介紹，試點期間，將聚焦中小企業數位化轉型中的痛點難點，解決中小企業「不願轉、不敢轉、不會轉」的問題，降低轉型成本，確保中小企業數位化轉型取得實效。 　　

兩部門要求各地推薦基礎條件好、改造潛力大、實施方案切實可行、示範帶動性強的城市。鼓勵試點城市先行先試，探索支持中小企業數位化轉型的有效模式，形成可複製、可推廣的經驗。

大陸的中央財政將對試點城市給予定額獎勵。其中，省會城市、計劃單列市等獎補資金總額不超過1.5億元（人民幣，下同），其他地級市、直轄市所轄區縣獎補資金總額不超過1億元。每個城市試點期兩年。 　

試點期間，將安排不低於80%的獎補資金開展中小企業數位化改造。同時可安排不高於20%的獎補資金用於支持提高工業互聯網平台、數位化服務商服務能力等。

競爭力 人民幣

延伸閱讀

美時股東會通過3.46元股息 血癌用藥加拿大取證

華碩舉辦5G智慧製造研討會 引領工業數位轉型

欣銓科技今加入RE100 承諾2050年集團100%使用再生能源

APEC中小企業論壇 數位創新助力綠色轉型

相關新聞

陸經濟警訊 復甦力道減弱

大陸經濟復甦有轉趨疲軟跡象，昨（15）日發布的5月消費零售、工業產出、固定資產投資等數據均遜於市場預期。大陸國家統計局坦...

大陸多地又掀購車補貼潮 新一輪價格戰重來？

大陸多地又掀購車補貼潮，最新消息是深圳福田區16日起再推新車購車補貼，個人消費者在納入福田區限額以上零售業統計的汽車經銷...

遊說重點企業赴港發展 引進辦今年目標300家

香港特區政府財政司副司長黃偉綸14日表示，預計到2023年底「引進重點企業辦公室」（簡稱引進辦）將會接觸近300間重點企...

陸中小企數位轉型 30城試點

大陸財政部、工業和信息化部（下稱兩部門）14日公布，2023年至2025年將分三批組織開展中小企業數位化轉型城市試點，以...

今年前5月 滬進出口值創同期新高

根據上海海關14日發布的統計數據顯示，今年前5個月，上海市進出口總值創下歷史同期新高。

陸民企5千萬戶 占總量92％

大陸國家市場監督管理總局登記註冊局局長任端平14日在北京表示，截至5月底，大陸登記在冊的個體工商戶超過1.18億戶，民營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦