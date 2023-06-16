陸中小企數位轉型 30城試點

大陸財政部、工業和信息化部（下稱兩部門）14日公布，2023年至2025年將分三批組織開展中小企業數位化轉型城市試點，以數位化轉型為契機提高中小企業核心競爭力，激發湧現更多「專精特新」中小企業。2023年先選擇30個左右城市開展試點，以後年度根據實施情況進一步擴大試點範圍。

中新社報導，此次中小企業數位化轉型試點重點行業領域包括：通用設備製造、汽車製造、醫藥製造、儀器儀表製造以及電腦、通信和其他電子設備製造等。

兩部門介紹，試點期間，將聚焦中小企業數位化轉型中的痛點難點，解決中小企業「不願轉、不敢轉、不會轉」的問題，降低轉型成本，確保中小企業數位化轉型取得實效。

兩部門要求各地推薦基礎條件好、改造潛力大、實施方案切實可行、示範帶動性強的城市。鼓勵試點城市先行先試，探索支持中小企業數位化轉型的有效模式，形成可複製、可推廣的經驗。

大陸的中央財政將對試點城市給予定額獎勵。其中，省會城市、計劃單列市等獎補資金總額不超過1.5億元（人民幣，下同），其他地級市、直轄市所轄區縣獎補資金總額不超過1億元。每個城市試點期兩年。

試點期間，將安排不低於80%的獎補資金開展中小企業數位化改造。同時可安排不高於20%的獎補資金用於支持提高工業互聯網平台、數位化服務商服務能力等。