互聯網+就業 助力畢業生精準求職

線上推送招聘（徵才）訊息、舉辦網路招聘會…根據大陸教育部消息，一段時間以來，大陸教育系統廣泛應用「互聯網+就業」模式，圍繞大學畢業生在求職就業過程中的所需所求，提供豐富的政策、就業資訊和指導服務，助力2023屆大學畢業生精準求職、更好就業。

新華社報導，大陸教育部積極推進教育數位化戰略行動，透過「國家大學生就業服務平台」為畢業生和用人單位提供更優質的「互聯網+就業」服務，加強供需對接，加快就業崗位資源共享。各地各大學探索嘗試通過直播等形式，為畢業生「雲推薦」就業崗位。

上海海洋大學校方、學院負責人等走進直播間，開設招聘專場向用人單位推介畢業生。河北省教育廳組織開展了大學畢業生直播帶崗助就業活動，每期邀請3至4位崗位推薦官，為畢業生介紹用人單位概況、推薦優質崗位。

大陸教育部通過「互聯網+就業指導」公益直播課，開設系列專題對大學畢業生就業創業相關政策進行深度解讀。截至目前，大陸教育部「國家大學生就業服務平台」面向2023屆大學畢業生，已製作播出34期公益直播課，累計觀看超1億人次。

為優化大學畢業生求職就業服務流程，教育部已開通大陸全國大學畢業生畢業去向登記系統，提供在線簽約功能，方便用人單位和畢業生網上簽約。各地各大學也注重暢通信息管道，簡化各類就業手續辦理。讓「信息多跑路、學生少跑腿」。

據悉，大連理工大學拓展「互聯網+」服務，開發就業協議書自助列印等功能，學生可以線上完成協議書簽訂，滿足了一校三區不同地點需要，服務8000餘人次。南京郵電大學建設20餘個網路視訊面試間，開展數位化人才訓練營等活動，為有需要面試的畢業生提供方便。