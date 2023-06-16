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投資人押注升息周期將完結 道瓊大漲逾428點、史指創13個月新高

陸民企5千萬戶 占總量92％

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局登記註冊局局長任端平14日在北京表示，截至5月底，大陸登記在冊的個體工商戶超過1.18億戶，民營企業超過5000萬戶，占企業總量的92%以上。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室當天舉行國務院政策記者會，介紹深化營商環境重點領域改革有關情況。任端平表示，大陸國家市場監管總局積極營造平等競爭的市場環境，堅持「兩個毫不動搖」，依法保障各類所有制企業權利、機會、規則平等，持續推動經營主體高質量發展，民營企業信心穩步提升。 　　

他還介紹，官方積極構建便利規範的市場准入環境，持續強化服務意識、發展意識，大幅精簡企業登記文書材料，壓縮企業開辦時間，實現全程網上辦理。截至5月底，已有4600多萬企業累計使用電子營業執照2.5億多次，大幅節省人力、文書和時間成本。 　　

質量基礎設施是優化營商環境的重要技術支撐。任端平說，大陸國家市場監管總局發布了185項國家計量基準和6.3萬餘項社會公用計量標準。建立政府主導與市場自主協同的新型標準體系，發布國家標準4.3萬餘項。建立與國際接軌的認證認可體系，強制性產品認證範圍覆蓋20類150多種產品。

在持續推進嚴格科學監管執法方面，大陸國家市場監管總局加強反壟斷和反不正當競爭執法，截至5月底，共查處壟斷協議、濫用市場支配地位案件12件，罰沒金額6.94億元（人民幣，下同），共查辦各類不正當競爭案件3316件，罰沒金額1.54億元。 　　

任端平還表示，官方全面落實公平競爭審查制度，2022年以來，共審查增量政策措施16.37萬件，清理存量45.2萬件，開展涉企違規收費治理。強化智財權執法，2022年共查處商標專利案件4.35萬件。組織開展打擊違法廣告專項行動，2022年共查處案件4.03萬餘件，罰沒金額6.18億元。

國務院 意識 北京

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