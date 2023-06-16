大陸低碳市場 國際合作前景大

大陸自「雙碳」目標確立以來，越來越多的低碳技術應用場景得以出現。正在舉辦的2023上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會上，多家中外企業都看好大陸的低碳市場，並表達了合作意向。

中新社報導，「合作」是中國建築節能協會被動式建築專委會秘書長李曉旭多次提及的詞彙，以建築行業為例，她認為想要實現綠色低碳，需要上下游產業鏈進行合作。

據報導，做好建築保溫隔熱可有效降低碳排放。德國化工企業巴斯夫集團採用導熱係數極低的聚氨酯發泡材料製成了建築外牆。但為避免熱橋效應，建築的金屬窗框也需要特別的設計和材料，再通過一定技術集成在建築上，才能形成具有建築氣密性的高性能建築圍護體系。

於是，合作場景出現了。大陸本土企業朗詩控股/朗綠科技有面向建築整體的科技系統、整合技術，巴斯夫有節能建築材料，兩者結合可以實現優勢互補。

「我們是相對上游的企業，提供的解決方案必須得到應用才有意義。」巴斯夫（中國）有限公司市場營銷高級經理茅昱表示，很多材料的使用還需要與設計結合，否則很難真正產生效果。 如何設計出更低碳的建築方案？這需要考慮建築體型係數、周邊環境等因素，「我們要進行一系列模擬，並將模擬結果和施工經驗相結合，才能獲得最優解。」李曉旭說，然後要將信息提供給上游供應商，讓其根據要求對產品做迭代更新，這是大家多年保持合作的理由之一，可以互相促進技術的升級。

有機組合起綠色產品和技術後，減排效果如何檢測？本屆博覽會期間，CN100建築碳中和倡議機制（CN100）正式發布。這是面向上海市的公共建築節能降碳機制，通過建立被廣泛認可的建築碳中和評價標準和評價機制，吸引公共建築業主自願參與，承諾碳中和目標、制定碳中和計劃、實現碳中和運行。

「許多國內的建築方管理者對於ESG（即環境、社會和公司治理）還處於迷茫狀態，很多企業對實現低碳是有諮詢需求的，所以低碳相關市場其實很大，應該會出現圍繞雙碳的全過程諮詢服務業，CN100就是奔著這去的。」上海市長寧區低碳中心主任冒勤表示，在此背景下，國際合作交流必不可少。