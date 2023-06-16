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遊說重點企業赴港發展 引進辦今年目標300家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區政府財政司副司長黃偉綸14日表示，預計到2023年底「引進重點企業辦公室」（簡稱引進辦）將會接觸近300間重點企業，遊說他們赴港發展。

新華社報導，黃偉綸介紹，引進辦成立6個月左右已與150多間企業會面，不少是所屬產業的龍頭及擁有高端技術的公司。引進辦和相關政策局正在評估由不同重點企業提交的發展計劃書。

他表示，特區政府會因應個別企業的需求提供不同方案。引進辦也會為重點企業需要引入的人員提供申請簽證子女教育信息等一站式配套服務。引進辦近月通過入境事務處已處理重點企業就各項人才計劃或入境簽證服務提出的20多項申請。

黃偉綸說，特區政府的目標是在2023至2025年間吸引至少1130間企業在港開設或擴展業務，當中包括重點企業及其他企業。

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