南沙進出口 佔廣州31.9%

廣州市政府新聞辦公室14日舉行「高質量發展·看南沙」專題記者會，廣州市商務局在會上介紹說，南沙區擴大高水平對外開放門戶功能，今年1至4月，全區進出口總值1179.8億元人民幣，佔全市比重上升至31.9%。

中新社報導，數據顯示，今年以來，南沙的固定資產投資、一般公共預算收入、批發零售業等多項指標實現兩位數增長，高質量發展態勢不斷鞏固。其中，1至4月，南沙區實際使用外資4.31億美元；進口額465.1億元人民幣，同比增長22.6%；出口汽車7.2萬輛，同比增長93.2%。

廣州市商務局副局長羅政表示，南沙不斷加大高水平對外開放力度，擴大自貿區引領帶動作用和政策溢出效應；打造高能級對外開放平台，建設大陸企業「走出去」綜合服務基地；加快培育外貿新動能；拓寬對外經貿合作網絡。

據了解，南沙已經建成大陸全國最大的單體冷庫南沙國際物流中心並投入運用，形成華南地區最大的飛機租賃集聚地，南沙汽車碼頭採用「監管倉+海運直通」模式，汽車出口周轉率和運營效率有效提高。南沙綜合保稅區已通過海關總署已正式驗收，圍網面積4.52平方公里。

目前，已經累計有4家南沙區企業獲批國際航行船舶保稅加油牌照，1家南沙企業獲批於近期開展首單國際航行船舶保稅LNG加註業務。

此外，南沙還發布了促進南沙自貿區新型離岸國際貿易發展政策和便利措施，今年1至5月，該區新型離岸國際貿易收支規模為21.5億美元。