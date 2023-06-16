陸鋰礦儲量增57% 助力綠能發展

大陸自然資源部統計數據顯示，2022年度大陸鋰礦儲量同比增加57%，這對大陸鋰資源供應安全、綠色低碳轉型以及新能源汽車發展是一個好消息。

新華社報導，大陸自然資源部14日發布2022年度大陸全國礦產資源儲量統計顯示，大陸已有查明礦產資源儲量的163個礦種中，近四成儲量均有上升。鋰、鈷、鎳等戰略性新興礦產儲量分別同比增加57%、14.5%和3%，鋰礦探明儲量大幅增加。

大陸自然資源部礦產資源保護監督司司長薄志平在記者會上說，鋰被譽為綠色能源金屬和「白色石油」，廣泛應用於儲能、化工、醫藥、冶金、電子工業等領域。

他表示，隨著全球綠色低碳轉型和新能源汽車快速發展，鋰資源戰略地位日益凸顯，各國高度關注鋰資源供應安全，紛紛將之列入關鍵礦產目錄。2022年度統計數據表明，大陸鋰礦儲量同比上漲57%，其中江西儲量超過青海和四川，居大陸第一，佔大陸總量的40%。2022年度大陸全國鋰礦儲量增量，江西佔94.5%。

據介紹，全球鋰資源豐富但分布不均，主要分布在阿根廷、玻利維亞、智利、澳洲、中國大陸和美國等。中國大陸鋰礦種類豐富，有鹽湖滷水鋰礦、鋰輝石礦和鋰雲母礦，但總體品位較低，優質鋰資源較少，主要分布在江西、青海、四川和西藏等省區，河南和新疆也有少量分布。

薄志平說，江西宜春鋰礦床類型主要為鋰雲母型，多為低品位含鋰的陶瓷土礦。由於覆蓋層薄，多露天方式開採。隨著鋰雲母提鋰技術提升，成本大幅下降，同時鋰電新能源產業需求上漲，市場開發意願大幅增強，所以宜春鋰礦快速釋放供給增量優勢明顯。隨著含鋰陶瓷土礦開發利用規模快速增長，長石粉和鋰渣大量增長，其科學處置、綜合利用成為新能源產業發展需要特別關注和解決的問題。