哈洽會開幕 57家台商登陸黑龍江
第32屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會（哈洽會）於15日開幕，共有57家台資企業受邀參加洽談活動，在展示專區展出台灣農產品、休閒食品、工藝日用品等。有參展台商提到，黑龍江省對俄經貿合作優勢明顯、潛力巨大，希望來此發現更多商機。
哈洽會15日在黑龍江省哈爾濱市開幕，本屆以「共建高水平開放新平台，共享高質量發展新機遇」為主題，為來自俄羅斯、北韓、法國、南韓等38個國家和地區，以及大陸21個省區市共1,400多家企業搭建交流合作、對接洽談平台。
本屆哈洽會展館總面積36萬平方公尺，展示主要突出「數位經濟、生物經濟、冰雪經濟、創意設計」四大產業。
其中，為促進龍台兩地經貿交流與合作，黑龍江省台辦邀請57家台資企業參加洽談活動，為台商設立展示專區，共計86個展位， 774平方公尺，參展企業涉及農產品、休閒食品、工藝日用品等領域，帶來上千種款式新穎、品質精良的台灣商品。
高雄市世貿會展協會副會長何玲玲說，這是她第一次參加哈洽會商品展示活動，這次協會組織19家企業參加，希望更多台灣企業融入共建「一帶一路」，共享發展紅利；參展台商指出，隨著中俄關係不斷加深，經濟合作領域不斷擴大，黑龍江省擁有豐富資源、良好基礎建設，對俄經貿合作優勢明顯、潛力巨大。
哈洽會期間，黑龍江省台辦還將舉辦台商台企龍江行暨助力優化重構「4567」現代產業體系交流活動。
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