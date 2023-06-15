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工業富聯將換帥 李軍旗卸任董事長副董鄭弘孟董事排名躍前
鴻海集團旗下工業富聯（FII）董事長李軍旗將卸任，7月換屆後不再擔任董事長職務，仍將擔任董事。而曝光的換屆新董事名單，現任副董事長鄭弘孟排名躍前居首。
中國證券報報導，目前工業富聯董事會換屆已初步確定方案。李軍旗是否將不再擔任工業富聯董事長，他表示「這個事情要等公司對外公示」。
工業富聯15日晚間發佈公告稱，第二屆董事會任期7月9日屆滿，董事會將進行換屆選舉。公司董事會同意提名鄭弘孟、李軍旗、劉俊傑、丁肇邦為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名李昕、李丹、廖翠萍為第三屆董事會獨立董事候選人。
中證報報導，工業富聯董事會換屆選舉的議案中，董事排位李軍旗已排在鄭弘孟之後。
排名董事首位的鄭弘孟現任工業富聯副董事長、總經理。此外，這波高層人事異動還有工業富聯CFO兼董事會秘書郭俊宏將不再兼任董秘。工業富聯近期已面試多位人選，目前已初步確定公司董事會秘書人選，是一位來自消費電子業內的人士。
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