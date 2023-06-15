海論前夕 平潭「海峽號」恢復兩岸貨運直航

在大陸海峽論壇召開前夕，來往「平潭—台灣」的大陸首艘對台高速客滾船「海峽號」，恢復兩岸貨物海上直航，15日上午，首航次從平潭澳前客運滾裝碼頭駛往台中，未來預計每周開通一到兩個航次，實現常態化營運。

客滾船為滾裝船的一種，又稱汽車渡輪，主要設計功能為接載汽車渡河、渡海的船隻，可實現客、貨、車同步運輸。

據中新社，「海峽號」自2011年11月30日首航，是大陸首艘對台高速客滾船，是「平潭—台灣」兩岸人員和貨物往來的海上便捷通道。

新冠疫情前，「海峽號」已先後開通平潭到台中、台北、高雄三條航線，實現台北天天有航班、台中隔天有航班，但2020年2月11日起，「海峽號」暫停營運。

數據顯示，「海峽號」所屬的福建海峽高速客滾航運有限公司，總計已運送旅客近100萬人次，運載貨物超過3.7萬噸。該公司指稱，停航期間，仍按照規範進行全面檢測檢修、維護保養，確保船舶始終保持良好狀態。

15日上午，復航後的「海峽號」從平潭澳前客運滾裝碼頭駛往台中後，「海峽號」計畫每周開通一到兩個航次，實現常態化營運。中新社報導還引述平潭台商吳政言表示，希望「海峽號」能早日恢復客運，讓他回家的路更便捷。