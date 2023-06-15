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陸藉旅客來台旅遊遺失入台證　航警垃圾場忍臭翻找尋回

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
航警局保安大隊二之一分隊員警洪啟軒為了替旅客尋回遺失的重要文件，至機場垃圾集中場翻找。圖／航警局提供
航警局保安大隊二之一分隊員警洪啟軒為了替旅客尋回遺失的重要文件，至機場垃圾集中場翻找。圖／航警局提供

今天（15日）是警察節，內政部警政署航空警察局表揚保安大隊二之一分隊洪啟軒及陳邑帆兩位員警，兩人分工合作、熱心協助一名大陸旅客，替她從垃圾堆中尋回遺失的入出境許可證明。航警局表示，2人處事積極，分工合作展現為民服務精神及工作效率，提升警察專業優質形象，並成功營造良好國民外交。

航警局指出，本月12日18時15分許，1名大陸來台旅遊的女子，因意外遺失入出境許可證明，甫入境台灣就到航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊請求員警協助。該女因文件不見徬徨無助，慌張地向警方表示，她通過移民署證照查驗台的時候還拿著入出境許可證明，一時不注意就不見了，擔心會影響到後續行程。

受理報案的值班警員洪啟軒隨即調閱監視影像畫面，另名警員陳邑帆則上前安撫該女。洪員閱監視影像畫面後，發現該女子領取行李時，不慎將文件遺落在行李轉盤旁的地板上，遭清潔人員誤認為廢棄紙張清除，最後被送到機場垃圾集中場。

警員洪啟軒隨即聯繫機場公司，會同清潔人員至機場垃圾集中場搜尋文件，因無法分辨文件被棄置在哪一個袋子中，洪員強忍惡臭在垃圾堆中翻找，終於為女子尋獲該證明文件。該名旅客取回入出境許可證明後，對於員警貼心積極協助深表感謝，並對臺灣警察高效率處理流程，以及熱誠的服務態度相當讚賞。

航警局保安大隊二之一分隊員警洪啟軒（左）及陳邑帆（右），協助大陸來台旅客（中）尋回遺失的重要文件。圖／航警局提供
航警局保安大隊二之一分隊員警洪啟軒（左）及陳邑帆（右），協助大陸來台旅客（中）尋回遺失的重要文件。圖／航警局提供

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