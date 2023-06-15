陸藉旅客來台旅遊遺失入台證　航警垃圾場忍臭翻找尋回

今天（15日）是警察節，內政部警政署航空警察局表揚保安大隊二之一分隊洪啟軒及陳邑帆兩位員警，兩人分工合作、熱心協助一名大陸旅客，替她從垃圾堆中尋回遺失的入出境許可證明。航警局表示，2人處事積極，分工合作展現為民服務精神及工作效率，提升警察專業優質形象，並成功營造良好國民外交。

航警局指出，本月12日18時15分許，1名大陸來台旅遊的女子，因意外遺失入出境許可證明，甫入境台灣就到航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊請求員警協助。該女因文件不見徬徨無助，慌張地向警方表示，她通過移民署證照查驗台的時候還拿著入出境許可證明，一時不注意就不見了，擔心會影響到後續行程。

受理報案的值班警員洪啟軒隨即調閱監視影像畫面，另名警員陳邑帆則上前安撫該女。洪員閱監視影像畫面後，發現該女子領取行李時，不慎將文件遺落在行李轉盤旁的地板上，遭清潔人員誤認為廢棄紙張清除，最後被送到機場垃圾集中場。