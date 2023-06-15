結束連9月按兵不動 人行今降MLF利率

中國人民銀行（大陸央行）今（15）日展開人民幣2,370億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元逆回購（附買回）操作，一如市場預期，被視為中期政策利率的MLF利率結束連續9個月的按兵不動，跟隨先前逆回購利率下調10個基點。

國盛證券指出，本月20日的1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）均有望下調，且鑑於近期存款利率調降，疊加近期地產走弱、近半月30城商品房銷售創近年同期新低，預計本次LPR調降幅度可能大於MLF調降幅度，在10至20基點左右，5年期LPR調降幅度更可能是15至20基點。

機構分析指出，本次降息可能只是開始，近期有望陸續發布政策組合拳。平安證券指出，展望下半年貨幣政策，結構性工具的支持力度將會持續，二次降準可以期待，年內存在再次降息的可能性。

植信投資研究院高級研究員王運金指出，MLF利率調降將推動短期與中長期利率同步下行，支援商業銀行小幅下調LPR，繼續推動社會融資成本下行，加快需求恢復節奏，穩住經濟增長預期。東方金誠首席宏觀分析師王青指，政策利率疊加銀行存款利率調降，有效帶動企業和居民實際貸款利率下行，刺激信貸需求。