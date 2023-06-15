快訊

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

希望續留SOGO聯名卡 國泰世華：即使離婚仍能重新談結婚

今晚新工體友誼賽 梅西：還沒有執教阿根廷隊的計畫

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
梅西抵北京後搭乘大巴的情景。 新華社官微
梅西抵北京後搭乘大巴的情景。 新華社官微

新華社報導，阿根廷籍的世界球星梅西14日在北京的一場直播活動中，對是否參加下屆足球世界杯以及退役後的計劃等話題進行了回應。他表示暫時沒有做教練的計畫。

阿根廷隊刻正在北京，將於今晚與澳大利亞隊在北京新工人體育館進行一場友誼賽。而昨天這場名為「梅西來了」的直播活動中，梅西表示，距離2026年世界杯還有很長時間，自己將會保持好狀態。而在前不久的另外一次採訪中，梅西曾透露自己原則上不會參加下屆世界杯。

新華社報導說，梅西在回憶北京奧運會奪得金牌的經歷時說，當時對中國和北京的了解不是很多，更多時間是在酒店裡度過，但那次回憶是美好的，阿根廷隊當時有很多年沒能拿到冠軍，終於在北京奪冠了，那時就感受到了中國人民的熱情。

當被問到退役後是否會像馬拉度納那樣執教阿根廷隊時。梅西說：「暫時沒有計劃做教練，當然沒有人知道未來會發生什麼，現在距離我退役還有一段時間。」

報導說，在直播活動的最後，梅西用中文「端午安康」向大陸球迷送上節日祝福。

北京 阿根廷 直播

延伸閱讀

足球／阿根廷今登北京新工體！教頭：希望梅西踢滿90分鐘

梅西快閃淘寶直播只說了「這4字」 近3百萬粉絲怨被耍

足球／梅西在中國受訪證實 不會踢下一屆世界盃

球王梅西上淘寶 史上首遭動用120保安直播

相關新聞

陸稱5月國民經濟續恢復？ 青年失業率再攀升至20.8％

大陸疫後經濟復甦始終不見起色。中國大陸國家統計局15日發布5月多項經濟數據，其中5月全國規模以上工業增加值年增率3.5％...

5月工業生產及零售銷售增速放緩 陸統計局：面臨挑戰

中國大陸國家統計局15號公布五月最新數據顯示，經濟復甦的趨勢減弱，工業產值和零售銷售增速放緩，大陸整體經濟表現不佳。其中...

結束連9月按兵不動 人行今降MLF利率

中國人民銀行（大陸央行）今（15）日展開人民幣2,370億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元逆回購（附買回）操作，一...

陸房市回暖步伐停滯 70城二手房價格由漲轉跌

大陸國家統計局發布5月70個大中城市房價變動數據。據路透社測算，5 月新房價格較前月上漲 0.1％，漲幅較4月收窄0.2...

今晚新工體友誼賽 梅西：還沒有執教阿根廷隊的計畫

新華社報導，阿根廷籍的世界球星梅西14日在北京的一場直播活動中，對是否參加下屆足球世界杯以及退役後的計劃等話題進行了回應...

研究報告：中國估今年1.35萬富豪外流 各國之最

最新研究報告指出，隨著中國經濟增長放緩，2023年將有1萬3500名中國富豪出走，數量為各國之最。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦