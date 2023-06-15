今晚新工體友誼賽 梅西：還沒有執教阿根廷隊的計畫

新華社報導，阿根廷籍的世界球星梅西14日在北京的一場直播活動中，對是否參加下屆足球世界杯以及退役後的計劃等話題進行了回應。他表示暫時沒有做教練的計畫。

阿根廷隊刻正在北京，將於今晚與澳大利亞隊在北京新工人體育館進行一場友誼賽。而昨天這場名為「梅西來了」的直播活動中，梅西表示，距離2026年世界杯還有很長時間，自己將會保持好狀態。而在前不久的另外一次採訪中，梅西曾透露自己原則上不會參加下屆世界杯。

新華社報導說，梅西在回憶北京奧運會奪得金牌的經歷時說，當時對中國和北京的了解不是很多，更多時間是在酒店裡度過，但那次回憶是美好的，阿根廷隊當時有很多年沒能拿到冠軍，終於在北京奪冠了，那時就感受到了中國人民的熱情。

當被問到退役後是否會像馬拉度納那樣執教阿根廷隊時。梅西說：「暫時沒有計劃做教練，當然沒有人知道未來會發生什麼，現在距離我退役還有一段時間。」

報導說，在直播活動的最後，梅西用中文「端午安康」向大陸球迷送上節日祝福。