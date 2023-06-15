5月工業生產及零售銷售增速放緩 陸統計局：面臨挑戰

中國大陸國家統計局15號公布五月最新數據顯示，經濟復甦的趨勢減弱，工業產值和零售銷售增速放緩，大陸整體經濟表現不佳。其中，5月大陸全國服務業生產指數同比增長11.7%，比上月回落1.8％。而核心CPI（消費者物價指數）同比漲幅較上月回落0.1個百分點，僅上漲0.6%。另在PPI（生產物價指數）的同比、環比也都持續走弱。國家統計局坦言，大陸國內市場需求不足，價格走低，經營主體的困難較多，經濟恢復向好基礎不牢，但仍強調，「儘管面臨壓力和挑戰，但是經濟長期向好的基本面沒有改變。」

就CPI同比漲幅較上月回落0.1%，國家統計局新聞發言人付凌暉回應，5月份，國民經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進。但也要看到，國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固。他指出，今年以來，大陸的CPI運行受多重因素影響，居民消費價格同比漲幅總體是回落的。而5月份，居民消費價格同比上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

付凌暉稱，造成此一狀態，有幾點原因。一是因為食品價格漲幅有所擴大。5月份，食品價格同比上漲1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，鮮菜價格下降1.7%，降幅比上月收緊11.8％，是影響食品價格漲幅擴大的主要因素。而從豬肉價格來看，受市場供應充足、豬肉消費季節性減少的影響，豬肉價格同比下降3.2%。

二是非食品價格漲幅略有回落。5月份，非食品價格同比持平，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，受國際油價下行和汽車降價促銷的影響，工業消費品價格降幅有所擴大。5月份，工業消費品價格同比下降1.7%，降幅比上月擴大0.2個百分點。受假期後運輸需求有所減少影響，交通、旅遊等價格漲幅回落，帶動服務價格有所回落。5月份，服務價格同比上漲0.9%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

另，針對5月PPI同比下降4.6%以及和上月同期相比均繼續下降，擴大1％。付凌暉解釋，PPI降幅擴大，主要是受到國際和大陸境內多重因素共同作用，以及上年同期基數較高等的影響。他認為，這當中包括國際輸入性因素影響、部分行業國內市場需求仍顯不足，以及部分出口產品國際市場需求不振。

針對大陸5月份國內消費市場的整體表現，付凌暉提到，今年以來，消費增長對經濟穩定增長發揮了重要作用。5月大陸消費繼續保持較快增長。其中，社會消費品零售總額同比增長12.7%，雖比上月有所回落，主要還是上年基數抬升的影響，市場銷售增勢平穩。累計來看，今年1至5月，社會消費品零售總額同比增長9.3%，比1至4月加快0.8％。而與上月同期比較來看，5月份社會消費品零售總額環比增長0.42%，相較上月則有所加快。