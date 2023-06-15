大陸降油價 95汽油見7字頭

中新社報導，大陸國家發改委13日消息稱，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2023年6月13日24時起，大陸國內汽、柴油價格每噸分別降低55元（人民幣，下同）和50元。

折合升價，大陸平均來看，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別下調0.04元、0.05元、0.04元。卓創資訊成品油分析師孟鵬表示，此次調價落地後，大陸國內零售環節95號汽油大部分進入（每升）7元時代。

大陸現行成品油定價機制以10個工作日為一個計價周期，根據期內國際油價行情調整成品油零售限價。但當汽、柴油調價幅度低於每噸50元時，不作調整，納入下次調價時累加或沖抵。 孟鵬指出，以油箱容量在50升的家用轎車為例，此次調價後，加滿一箱92號汽油將較之前節省2元。以月跑2000公里，百公里油耗在8升的小型私家車為例，到下次調價窗口開啟之前的時間內，消費者用油成本將減少3元左右。

物流行業支出成本同樣降低，以月跑10000公里，百公里油耗38升的重型卡車為例，到下次調價窗口開啟之前的半個月內，單輛車的燃油成本將減少76元左右。

端午小長假臨近，消費者假期用油成本較去年將有明顯下降。據卓創資訊統計，2022年端午小長假期間，大陸92號汽油價格多在每升8.95元至9.03元，95號汽油價格多在每升9.55元至9.68元。今年端午期間汽油價格較去年端午每升下降1.5元左右。

今年6月28日，成品油調價窗口將再度打開。卓創資訊成品油分析師戴田東認為，展望後市，雖然供應端對市場形成支撐，但市場擔憂經濟增長放緩情緒緩解有限，國際原油價格承壓下行風險依然較大。數據模型顯示，下個計價周期，原油變化率或以負值開局，成品油價存二連跌預期。