陸多管齊下 降低企業經營成本

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發展改革委等四部門13日發布《關於做好2023年降成本重點工作的通知》，提出8個方面22項任務。

新華社報導，通知明確，增強稅費優惠政策的精準性、針對性。對科技創新、重點產業鏈等領域，發布針對性減稅降費政策。完善稅費優惠政策。2023年底前，對月銷售額人民幣10萬元以下的小規模納稅人免徵增值稅，對小規模納稅人適用3%徵收率的應稅銷售收入減按1%徵收增值稅，對生產、生活性服務業納稅人分別實施5%、10%增值稅加計抵減。

在提升金融對實體經濟服務質效方面，通知提出，推動貸款利率穩中有降。持續發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。同時，引導金融資源精準滴灌，繼續增加小微企業的首貸、續貸、信用貸。

在緩解企業人工成本壓力方面，通知明確，延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2024年底。對不裁員、少裁員的企業，繼續實施普惠性失業保險穩崗返還政策。

在降低企業用地原材料成本方面，通知提出，做好能源、重要原材料保供穩價工作，繼續對煤炭進口實施零關稅政策。加強重要能源、礦產資源勘探開發和增儲上產。

通知還提出，持續降低制度性交易成本，推進物流提質增效降本，提高企業資金周轉效率，激勵企業內部挖潛。

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