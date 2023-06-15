人行：5月貸款增速少於同期

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國人民銀行大陸央行）13日發布的金融統計數據顯示，5月份大陸人民幣貸款增加1.36兆元（人民幣，下同），同比少增5418億元。

新華社報導，中國人民銀行的數據顯示，5月末，大陸人民幣貸款餘額227.53兆元，同比增長11.4%，增速比上月末低0.4個百分點，比上年同期高0.3個百分點。5月份，住戶貸款增加3672億元，其中，中長期貸款增加1684億元；企（事）業單位貸款增加8558億元，其中中長期貸款增加7698億元。

從貨幣供應看，5月末，廣義貨幣（M2）餘額282.05兆元，同比增長11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高0.5個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.53兆元，同比增長4.7%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高0.1個百分點。

另外，5月份大陸人民幣存款增加1.46兆元，同比少增1.58兆元。其中，住戶存款增加5364億元。

同日發布的社會融資數據顯示，5月末，社會融資規模存量為361.42兆元，同比增長9.5%；5月社會融資規模增量為1.56兆元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31兆元。

人民幣 中國人民銀行 大陸央行

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