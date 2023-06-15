香港Q2出口指數47.8 近兩年新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港貿易發展局（貿發局）13日舉行記者會公布，2023年第二季香港貿發局出口指數躍升8.8點至47.8，已升至近兩年的高位，反映自香港與大陸通關後兩地業務復常，香港出口商信心明顯回升。

中新社報導，貿發局高級經濟師楊翠麗表示，受訪商家預期未來三個月新增訂單將有可觀增長，特別是玩具、鐘表和機械。同時，盈利前景也持續改善，與去年底相比，更多受訪商家預計今年的淨利潤率將會更佳或持平。

但調查亦發現，受全球需求疲弱、跨境陸路貨運運力復原速度較預期緩慢、電子產品下行周期較預期長等因素影響，今年首四個月，香港整體出口按年下跌16.5%，只有個別出口市場及產品增幅明顯。 　　

貿發局研究總監范婉兒表示，在考慮各項因素後，貿發局研究部調整了2023年香港出口增長預測，由原先估計的按年升5%調整至介乎零增長至上升2%。但她認為，今年下半年香港出口反彈將較為強勁，且復甦勢頭有望延續至明年。

據悉，貿發局每季會向500名來自機械、電子、珠寶、鐘表、玩具及服裝六大主要行業的出口商進行調查，並編製成指數，高於50代表看好出口前景，低於50則為看淡。

香港 指數

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