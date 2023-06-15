赴桂二次創業 台商拓展生醫事業

「隨著大陸民眾生活水平提升，市場對醫療器械、生物醫藥產品的需求量正不斷增加，我將藉助廣西中醫藥資源豐富的優勢，進行二次創業，開拓事業發展新領域。」70多歲的台灣博視生醫科技股份有限公司董事長王進富13日在南寧說。

中新社報導，當天下午，王進富與廣西科學院代表簽訂產學研合作框架協議，雙方將聯合建設生物醫藥產業重點實驗室、工程技術研究中心，開展關鍵、共性技術研究，打造細胞治療產業鏈，開發AI監控系統項目，助力患者康復。

王進富是最早一批進入大陸發展的台商之一，主要從事膠原蛋白植入劑製造銷售。他指出，經過長期深耕，目前，大陸市場營業額已佔其公司整體業績很大比例。

王進富認為，自己前期事業的壯大受益於大陸經濟的飛速發展，越來越多民眾嘗試醫療美容。如今，隨著老年人口數量增加，大陸民眾更加關注自身健康，能夠輔助心臟病、糖尿病等慢性病治療的醫療器械和大健康、高性能材料產品，未來市場空間很大。

「我們將和廣西科學院合作，建立細胞工程製備及研發應用體系，打造國際先進藥物的服務基地和生產基地。」王進富說。

廣西科學院院長元昌安對上述合作前景充滿信心。他表示，當前，廣西已把發展壯大大健康產業作為推動經濟轉型升級的重要指標，大力開展招商引資，著力推動一批大健康產業項目落地建設。台資企業在生物醫藥領域技術領先，與廣西科學院合作互補性強。雙方將根據全球生物醫藥產業發展需求，引進產業基金，構建產學研聯盟創新體系，共建項目群產業化基地。