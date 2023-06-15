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廈門多舉措支持 吸引台青創業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廈門打造台青創新創業之城。圖為聚融壹家台灣青年雙創基地執行長左星星（左一）在與台青交流相關創業項目。（新華社）
廈門打造台青創新創業之城。圖為聚融壹家台灣青年雙創基地執行長左星星（左一）在與台青交流相關創業項目。（新華社）

第十五屆海峽論壇即將開幕之際，在位於廈門市集美區的聚融壹家台灣青年雙創基地內，幾位台灣青年正在熱烈地討論著自己的創業項目，他們準備借此次海峽論壇的東風獲取更多創業資源。

新華社報導，廈門是閩南地區的重要城市，也是不少台胞的祖籍地，是近年來台青登陸的重要一站。「我祖籍就在廈門邊上，小時候就經常聽老一輩人講老家的故事。」來自台中的呂俊岳去年剛剛結束在廈門大學的學業，目前正在廈門籌劃自己的創業項目。

「在讀大二的時候，我幫助朋友的咖啡店成功轉型為了『貓咖』。」早在6年前，依靠呂俊岳的「金點子」，廈門最早一批「貓咪咖啡館」在廈門大學附近的街區實現「華麗轉變」。

此後，呂俊岳還嘗試著在沙坡尾賣耳釘、在中山路開飾品店，雖然利潤不高，但也算掘到了「人生第一桶金」。

廈門是呂俊岳的「福地」，他將這裡作為「二次創業」的開端。2022年，集美區發布《台青聚融友好工程實施細則》，細化對台青的創業支持措施，呂俊岳也因此申請到了每月人民幣2000元的租房補貼。他告訴記者，自己曾立志要做一名體育老師，因此將自己的創業目標放在了「與體育教學相關」的領域。

在大陸完成多輪創業的新北青年張培軒，經過多個城市的中轉後，把廈門作為當前人生階段的「始發站」。「我現在自己的創業項目就是幫助更多台青來廈門創業。」張培軒說。

從台灣畢業後，張培軒就選擇來大陸開啟自己的創業之路，多年在大陸的奮鬥經歷讓他的商業嗅覺非常敏銳，因此也希望能帶動更多台青來大陸發展。

2021年，廈門市發布《關於進一步鼓勵和支持台灣青年來廈實習就業創業的若干措施》，明確對台青在廈創業給予辦公場所租金補貼、創業啟動扶持資金。這些舉措給「張培軒們」在廈創業帶來了更廣闊的想像空間。

「廈門小到社區街道，大到醫院學校，都活躍著台青的身影，這讓台青產生一種天然的親近感。」聚融壹家台灣青年雙創基地執行長左星星說。

在相關部門的支持下，廈門惠台政策頻出，台青也將廈門視作「登陸第一家園」。2022年，僅聚融壹家一家平台，就幫了20家台青初創企業申請獲得超過人民幣100萬元的政府扶持資金。

廈門 創業 青年

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