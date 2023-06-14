4天漲超30％！工業富聯：AI伺服器業務較小

鴻海集團旗下工業富聯（FII）今（14）日公告，公司股票於2023年6月9日、2023年6月12日、2023年6月13日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20％，根據《上海證券交易所交易規則》的相關規定，屬於股票交易異常波動。

工業富聯股價近日飆漲，從9日至14日4個交易日內，累計最大漲幅已超過30％。該公司在13日晚間發布股票交易異常波動公告，公司提示稱，截至2023年第1季，該公司AI伺服器業務產生的經濟效益和對公司業績的影響相對較小，敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。

然而投資人熱情為因此消退，14日工業富聯股價雖開低，但盤中震盪走高，最大漲幅超過6％，最終仍收漲3.5％。

工業富聯公告顯示，核實媒體報導、市場傳聞、熱點概念情況後，儘管當前全球伺服器市場加速擴容，但伺服器需求受到人工智慧技術反覆運算、雲服務商業務發展等綜合因素影響，截至2023年第1季，公司AI伺服器業務產生的經濟效益和對公司業績的影響相對較小。

工業富聯並稱，截至公告披露日，公司目前生產經營情況正常，不存在應披露而未披露的重大資訊，前期披露的資訊不存在需要更正、補充之處；公司、控股股東均不存在涉及公司應披露而未披露的重大資訊，包括但不限於重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。