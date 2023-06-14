世界銀行：中國經濟面臨下行風險 地產結構性問題仍存

世界銀行發布最新一期《中國經濟簡報》指出，4月以來中國大陸經濟增長勢頭放緩，復甦勢頭依然脆弱且有賴於政策支持，經濟前景仍面臨下行風險。

《簡報》提出，隨著出行限制的解除和服務支出的激增，今年第1季中國經濟活動有所反彈。在消費需求反彈的帶動下，預計今年中國GDP將增長5.6%，與此前預測一致。基礎設施和製造業的投資預計將保持韌性。與此同時，鑒於全球增長乏力對出口的影響，預計外部需求將持續疲軟。

世界銀行中國、蒙古國和南韓局局長華瑪雅表示：「實施關鍵的結構性改革對於中國鞏固經濟復甦，實現環境可持續、包容性和有韌性的增長這一長期目標仍然是至關重要。經濟復甦為進一步降低金融風險、加強社會安全網、推進鼓勵私人投資的市場化改革提供了機會，同時可以讓經濟走上更高效的脫碳道路。」

《簡報》還指出，中國經濟前景面臨更多下行風險。收入增長緩慢、對勞動市場復甦的持續不確定性和家庭高水平的預防性儲蓄可能抑制消費支出。相對地，就業更快復甦可能會提振市場情緒，並有助於拉動更高的消費增長。

此外，房地產行業盡管出現走穩跡象，但結構性問題仍有待解決，並且可能會拖累經濟復甦。這是由於房地產行業仍存在多種未解決的脆弱性，包括房企資產負債表薄弱和三、四線城市住房供應過剩等。購房者情緒和勞動力市場的長期疲軟也會使住房需求承壓。

就外部環境而言，風險來自全球增長路徑的不確定性、金融條件收緊程度超出預期以及地緣政治緊張局勢加劇，主要傾向於下行風險。如果這類風險變成現實，則可能增加政策不確定性、擾亂貿易並阻礙投資。