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南韓金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

不到1周就傳變數？上周才說「下半年回正軌」 華碩證實組織將調整

福特南京研發中心傳將大裁員 提前安排大巴和保安

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為今年4月上海車展上的福特logo。（路透）
圖為今年4月上海車展上的福特logo。（路透）

美國車廠福特在南京的研發中心傳出將在本周展開大規模裁員，消息人士暗示，裁員比例可能高達五分之一，福特亦已提前安排好大巴和保安。

大陸汽車業媒體「汽車專業網」引述接近福特中國的人士指，本周一（12日）和周二（13日），福特南京研發中心要求所有人在辦公室上班，律師、特殊保安和大巴都已安排好，應該有相當數量員工會被解僱。對於裁員具體數量，他稱「南京這邊有1,500多正式員工，解僱2、300人已經很多人了」。

面對中國市場消費疲弱和激烈競爭，福特汽車去年在華銷量僅49.6萬輛，按年下跌33.5%，市場份額2.1%，下跌0.3%，息稅前虧損達到5.72億美元。福特中國今年來已不斷收縮編制，上月初傳出裁員1,300人，旗下子公司的架構展開調整，而與中國車廠長安合資的長安福特，也傳出裁員約3,000人。

另，據「電車之家」報導，事實上，早在今年5月初，就有大陸網友在社交平台上爆料，福特中國將裁員1,400人，補貼為「N+4」。

資料顯示，福特汽車工程研究（南京）有限公司成立於2007年01月08日，註冊地位於南京市江寧經濟技術開發區將軍大道118號1、2，法定代表人為侯煒。

福特陷入困境早有徵兆。另外有消息稱，福特中國正進行組織架構調整，原分離到福特電馬赫科技公司的福特電馬團隊，將整合回歸至福特中國，這家獨立電動車公司將在之後註銷。據悉，此次組織架構調整將涉及2,000餘名員工，預計在7月完成。

福特

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