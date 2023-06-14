台酒補件仍遭退 陸國台辦：台企在陸銷售須提交合規材料

大陸海關去年以註冊訊息不完整為由暫停台酒輸入，台酒再行補件，但仍不符要求遭退件。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日強調，「我們積極支持兩岸經貿合作，台灣企業如果想要在大陸市場銷售產品，就必須依規提交符合要求的材料。」

朱鳳蓮說，陸方高度重視對台灣食品企業註冊問題，並積極處理。大陸有關主管部門按照進口食品境外生產企業註冊管理相關規定，對台灣食品企業提交的註冊材料進行審核，對於符合要求的均予以註冊。

去年底，台酒指出，陸方2022年開始針對境外食品導入「在華註冊編號」規定，台酒依規在大陸線上系統申辦，今年8月接獲大陸相關單位通知食藥署轉達國庫署，限期於8月底前完成補件。

去年9月開始，台酒表示註冊碼都呈現「有效」， 但12月9日，台酒仍接獲編號狀態失效。今年初，金酒獲得解禁得以輸陸，台酒指出將循金酒模式補件。不過，台酒近期說，陸方5月25日再以「申請書文字標示不符合要求」為由退件，而台酒短期不會再補件。台酒同時指出，對大陸以政治意識形態為主的決策深感遺憾，並希望陸方後續能回歸國際貿易精神進行商業交流。

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