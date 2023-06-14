陸今在香港發行120億元人民幣國債 全年將發行300億

依據大陸中央電視台客戶端消息，今6月14日，大陸財政部將在香港特別行政區發行120億元人民幣國債，這也是今年大陸財政部在香港發行的首期人民幣國債。報導說，除了今天發行120億元人民幣國債外，今年全年，大陸財政部將在香港分四期總共發行300億元人民幣國債。

據悉，本次發行的120億元人民幣國債，包括2年期60億元、3年期40億元和10年期20億元。

大陸的交通銀行財務管理部總經理陳隃接受央視訪問時說， 2009年以來，這一次的發行規模應該說體量是最大的，目前香港的離岸人民幣市場，從交易量和發行量角度來看，正在一個逐步向上的過程，所以市場有這個容量。據了解，早在2009年9月28日，中央政府首次在香港發行人民幣國債，至今已經連續第15年，如果算上今天發行的120億元，財政部已經在香港累計發行了2730億元人民幣國債。報導說，連續多年的發行，有力支持香港國際金融中心的建設。

報導說，過去十多年來，人民幣國債在香港的發行規模從最初的60億元，持續增加到今年的300億元，期限從單一五年期逐步發展到兩年期、三年期、十年期等。不僅如此，國債幣種也發生了變化，從人民幣發展到人民幣、美元、歐元都有。業內人士分析，人民幣國債是一種高品質的投資產品，不僅可以豐富香港的離岸人民幣產品，而且不同期限的人民幣國債持續完善了人民幣國債收益率曲線，為中國企業合理確定境外發行債券收益率提供了參考依據。

報導稱，目前，在港發行人民幣國債已成為一項長期的制度安排，近年來，更成為市場的實際需求。

香港金融管理局副總裁李達志受訪說，很多的國家都希望多使用人民幣作為貿易的結算用途，但是在實體的貿易上面，跟金融市場的發展是分不開的，都需要依賴金融機構對它提供流動性的支持，所以離岸的產品越豐富，越有利在境外的人士使用人民幣產品。

他說，不僅如此，國家在香港穩定發行人民幣國債，對香港建設國際金融中心和最大的離岸人民幣中心，持續推進金融開放，提供了強大支持。

陳隃則表示，香港作為國際金融中心，它是國際投資人試水人民幣市場的前沿，隨著香港離岸人民幣市場持續擴容，以及它產品的不斷豐富，以及投資者進一步多元，它的市場流動性和市場化的水平都會有所提升，從而推動更高水平的雙向的開放。